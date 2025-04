Do sieci sklepów Biedronka właśnie trafiły olejki marki Bioelixire. Wśród nich świetny olejek z czarnuszki, który błyskawicznie regeneruje włosy i nawilża skórę głowy. Kosztuje tylko 2,99 złotych!

Olejek z czarnuszki Bioelixire w Biedronce

Olejek z czarnuszki cieszy się ogromną popularnością. To jeden z najczęściej wybieranych olejków do włosów! Nic dziwnego - jest stosowanie ma same zalety. Doskonale odżywia i wzmacnia cebulki, dzięki czemu zmniejsza wypadanie włosów. Pasma stają się gęściejsze, mocniejsze i mniej podatne na uszkodzenia.

Olej z czarnuszki, nie tylko odżywia końcówki włosów, ale również pozytywnie wpływa na skórę głowy - ma działanie oczyszczające i nawilżające, dzięki czemu zapobiega łuszczeniu i przesuszeniu skalpu. To wszystko ma pozytywny wpływ na porost włosów. Poza tym potrafi zminimalizować uporczywe swędzenie skóry, a działając antybakteryjnie i świetnie sprawdza się w leczeniu łupieżu.

Olejek marki Bioelixire sprzedawany jest w ciemnych butelkach o pojemności 20 ml. To malutkie opakowanie wystarczy na 3 miesiące regularnego stosowania.

Olejkiem z czarnuszki zachwycają się również wizażanki. Doceniają go głównie za to, że mimo swoich nawilżających i regenerujących właściwości, nie przetłuszcza nadmiernie włosów.

Olejek świetnie sprawdza się na moich długich włosach. Przede wszystkim ułatwia rozczesywanie włosów po umyciu - wygładza je i nabłyszcza. Włosy są sypkie i przyjemne. Bardzo podoba mi się także zapach produktu - kojarzy się z dobrymi perfumami, na dodatek utrzymuje się na włosach. Szkoda tylko, że produkt ma małą pojemność. Do kupienia w Rossmanie i Biedronce.

Kupiłam ten olejek przypadkiem w Biedronce niby w małym, ale bardzo wydajnym opakowaniu. Stosowałam go głównie na końcówki włosów, które mam suche, a ten olejek spisał się na nich bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo dobrze je nawilżał bez obciążania i tworzenia strąków na moich długich wtedy włosach. Idealnie sprawdzał się też do dyscyplinowania niesfornych kosmyków, a także wgniatania we włosy i tworzenia delikatnych fal. Olejek miał typową olejkową konsystencję, ale w tym wypadku nie lejącą, a nieco gęstszą. Kolor olejku był herbaciany. Zapach również miał całkiem przyjemny, lekko kwiatowy. Małą wadą może być tutaj buteleczka, która miała za duży otwór i czasem zdarzało się, że wylałam dłoń za dużo olejku. Innych zastrzeżeń nie mam.

Jak stosować olejek z czarnuszki?



Olejek z czarnuszki można stosować zarówno na suche jak i mokre włosy. Można nakładać go na same końcówki albo na całą długość włosów - również na skórę głowy. Świetnie sprawdzi się również przy olejowaniu włosów - polecany jest przede wszystkim dla tych wysoko i średnioporowatych.

Pierwsze efekty zauważysz już po pierwszym użyciu. Jego stosowanie warto połączyć z odżywczymi maskami do włosów - polecamy szczególnie te z linii Hair Food od marki Garnier i wcierką do włosów - naszą ulubioną jest wcierka z konopii marki Joanna.

