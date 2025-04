Niewiele kobiet może pochwalić się włosami pełnymi objętości. Z reguły narzekamy na to, że są cienkie i oklapnięte. Jeśli marzysz o fryzurze jak z reklamy, sięgnij po puder do włosów - jeden z najlepszych i jednocześnie niedrogich kosmetyków dostępny jest w drogeriach Rossmann - to puder marki ISANA.

Reklama

Zapłacisz za niego teraz 8,79 złotych (jego regularna cena to 10,79 zł). Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 30 września 2020 r.

Puder do włosów Style 2 Create ISANA na wyprzedaży w Rossmannie

Puder zapewnia długotrwały efekt zwiększenia objętości włosów, który utrzymuje się przez cały dzień. Fryzura jest doskonale utrwalona, a przy tym nie ma mowy o nadmiernym obciążeniu. Puder ma wygodne i niewielkie opakowanie, które zmieści się w każdej damskiej torebce.

Kosmetyk nie pozostawia białych plam, nie osypuje się i nie zlepia włosów. Jego usunięcie wymaga jedynie wyczesania szczotką z szeroko rozstawionymi ząbkami - nie musimy myć włosów po użyciu. Dodatkowo nie podrażnia skóry ani jej nie przetłuszcza nadmiernie kosmyków.

Tuż po użyciu włosy stają się pełne objętości, lekkie i seksowne, bez matowego efektu. Puder sprawia, że włosy stają się bardziej plastyczne i nieco bardziej sztywne, dzięki czemu są uniesione u nasady i lepiej się układają. Ma egzotyczny kwiatowy zapach róży i magnolii i zawiera olej arganowy, który dodatkowo odżywia i nawilża pasma.

Uwaga! Wszystkie produkty do stylizacji włosów, stosowane codziennie, mogą przesuszyć nasze pasma. Jeśli chcesz, aby twoje włosy były stale w dobrej kondycji, raz w tygodniu stosuj maskę - my polecamy przede wszystkim te Hair Food od Garniera. Warto również raz na jakiś czas wykonać zabieg olejowania włosów.

Jak stosować puder zwiększający objętość włosów?

Nasyp odrobinę produktu na dłonie i wetrzyj palcami u nasady włosów. Jeśli nabierzesz wprawy możesz od razu aplikować puder na skórę głowy.

Puder możesz stosować codziennie, ale jeśli twoje włosy szybko się przetłuszczają, albo masz problem z nawracającym łupieżem, zarezerwuj go wyłącznie na większe wyjścia.

Reklama

Więcej najnowszych promocji:

Do Lidla trafiły genialne kosmetyki do twarzy i włosów za mniej niż 17 zł

Perfekcyjnie kryjący podkład na jesień za 18 zł dostępny jest w Rossmannie

Te modne skórzane buty to hit jesiennych kolekcji. Kosztują 79 zł