Jeśli regularnie rozjaśniasz włosy to z pewnością zauważyłaś, że po już miesiącu od nałożenia farby pasma tracą swój piękny, pszeniczny odcień.

Aby zaoszczędzić na wizytach u fryzjera, warto mieć pod ręką produkt, który przywróci im piękny kolor. Jednym z najlepszych kosmetyków dostępnych w drogeriach jest odżywka Ultra Color marki Joanna. To jeden z tych produktów, który powinien znaleźć się w łazience każdej blondynki.

Teraz kupisz ją go 6,29 złotych (jego regularna cena to 9,29 złotych). Dostępna jest w drogeriach Rossmann zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Odżywka neutralizuje żółtawy odcień na włosach i przywraca im piękny, platynowy kolor, dzięki specjalnie wyselekcjonowanym barwnikom. Włosy stają się lśniące, gładkie i miękkie w dotyku.

Odżywka ma gęstą, nie spływającą z włosów formułę. Bardzo dobrze się rozprowadza na wilgotnych włosach i szybko spłukuje. Nie obciąża nadmiernie fryzury, zapobiega jej elektryzowaniu i ułatwia rozczesywanie.

Kosmetyk jest bardzo wydajny i wystarcza na 3 miesiące regularnego stosowania. Aby włosy były lśniące i miękkie, koloryzującą odżywkę warto wspomóc regenerującą maską - my polecamy szczególnie te Hair Food marki Garnier. Raz w tygodniu warto zafundować włosom zabieg olejowania - świetnie sprawdzi się do tego olejek z czarnuszki marki Bioelixire.

Zalety odżywki doceniają również wizażanki. Chwalą, że już po jednym zastosowaniu włosy odzyskują piękny, platynowy odcień.