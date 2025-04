Tego szamponu do włosów używa księżna Kate. Kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny w Hebe!

Reklama

Kiężna Kate ma grube, lśniące włosy, które zawsze wyglądają zachwycająco. Wiemy, jakich kosmetyków używa do ich pielęgnacji! Księżna Kate inspiruje tysiące kobiet na całym świecie. Nie tylko podglądają one, z jaką klasą zachowuje się żona księcia Williama, ale też, jak się ubiera czy jak upina włosy. Wiele kobiet zastanawia się też, jak ona to robi, że przy trójce dzieci zawsze ma promienną skórę, nienaganny makijaż i perfekcyjne włosy. Znamy przynajmniej częściową odpowiedź na to pytanie - wiemy, jakich kosmetyków do włosów używa Kate!

Księżna Kate ma przy sobie osoby, które wiedzą, jak zadbać o jej wygląd. Ale też używa ona bardzo dobrych kosmetyków, dostosowanych do swoich potrzeb. Żona następcy tronu upodobała sobie szczególnie jedną serię kosmetyków do pielęgnacji włosów. Mowa o produktach marki Charles Worthington, a dokładnie o serii \"Thicker&Fuller\". Szampon, a także odżywkę tej marki Kate stosuje na co dzień. Dzięki nim jej włosy nie wypadają, są błyszczące i uniesione u nasady.

Co ważne, kosmetyki tej firmy są dostępne w popularnych drogeriach Hebe. I mają przyzwoitą cenę! Za szampon księżnej Kate zapłacimy niecałe 40 zł!

Reklama

Więcej o kosmetykach: