Masz suche, matowe włosy, które bardzo trudno rozczesać po umyciu? Sięgnij po odżywkę w sprayu Total Repair marki Gliss Kur. Będziesz zachwycona efektami!

Odżywkę kupisz teraz za 7,49 złotych (jej regularna cena to 11,99 zł). Dostępna jest zarówno stacjonarnie, jak i online. Promocja trwa do 15 września 2020 r.

Odżywka Total Repair Gliss Kur w promocji w Rossmannie

Odżywka z hydrolizowaną keratyną silnie regeneruje włosy, naprawiając istniejące zniszczenia i przeciwdziałając przyszłym uszkodzeniom. Dedykowana jest włosom suchym i zniszczonym, którym brak życia. Natychmiastowo ułatwia rozczesywanie oraz sprawia, że stają się miękkie, lśniące i elastyczne.

Produkt zamknięty jest w plastikowej butelce z wygodnym aerozolem, który rozprowadza bardzo delikatną mgiełkę. Odżywka jest dwufazowa - przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem, aby warstwy się ze sobą dokładnie wymieszały.

Kosmetyk ma lekką, nieobciążającą włosów formułę - trzeba jednak uważać z jego ilością. Najlepiej jest rozpylać go od wysokości ucha do samych końcówek. Można go stosować codziennie, zarówno na suche jak i mokre włosy. Produkt nie wymaga spłukiwania.

Aby twoje włosy były stale w dobrej kondycji, raz w tygodniu stosuj maskę - my polecamy te z linii Hair Food od Garniera. Warto zafundować im również zabieg olejowania - świetnie sprawdzi się olejek z czarnuszki marki Bioelixire.

Odżywkę polecają również wizażanki. Zapewniają, że włosy świetnie się po niej rozczesują. Doceniają ją również za piękny zapach, który utrzymuje się przez kilka godzin.

Nie wyobrażam sobie życia bez tego kosmetyku. Mam włosy zniszczone po dekoloryzacji i częstym farbowaniu. Po każdym umyciu mam problem z ich rozczesaniem. Ogólnie łamią się, szarpią na końcach, po prostu dramat. Odżywka sprawia iż włosy pomimo słabej kondycji wyglądają na odżywione, a rozczesywanie ich dzięki niej przestało być już udręka. Serdecznie polecam.

Jakiś czas temu borykałam się z problemem suchych włosów. Miałam ogromne trudności, aby je rozczesać. Wyrywałam je szczotka. Odkąd odkryłam ten produkt nie mam już tego problemu. To jest jedyny produkt po którym potrafię rozczesać włosy. Odzywka świetnie pachnie! Stosuje ja na mokre włosy. Jest bardzo tania i wydajna

