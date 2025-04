Są idealnie proste i ekstremalnie nabłyszczone. Glass hair to trend fryzjerski, który przywędrował do Polski zza oceanu. Polski odpowiednik nazwy to „szklane włosy”. Powód? Fryzura musi wyglądać równie gładko, co tafla szkła.

Inicjatorką mody na glass hair jest Kim Kardashian, która wylansowała wiele trendów modowych i urodowych. Jednym z nich są właśnie idealnie proste włosy o oszałamiającym blasku. Najlepiej jeśli włosy ścięte są w klasycznego, prostego boba. Ostre krawędzie fryzury doskonale komponują się z błyskiem.

Fryzura powinna sięgać maksymalnie karku, choć pojawia się również w dłuższych wariantach. Na Instagramie nie brakuje inspiracji dla glass hair. Ale uwaga, „szklane włosy” dają najbardziej olśniewający efekt w przypadku ciemnych, brązowych lub czarnych, włosów. Te kolory pięknie eksponują nie tylko cięcie, ale też maksymalne nabłyszczenie. Panie o jasnych włosach będą musiały się mocno natrudzić, aby fryzura wyglądała na stylową i nie sprawiała wrażenia... nieświeżej.

Jak uzyskać efekt glass hair?

Umyte włosy należy wysuszyć na okrągłej szczotce, kierując strumień powietrza w dół. Pozwoli to zamknąć łuski włosów, dzięki czemu fryzura zyska gładkość. Następnie trzeba zastosować odpowiedni preparat, który nada włosom blasku, ale też zabezpieczy je przed użyciem prostownicy. Może to być np. jedwab w płynie.

Po nałożeniu kosmetyku, włosy trzeba bardzo starannie wyprostować pasmo po paśmie. Najlepiej zacząć od dołu, stopniowo przesuwając się w kierunku czubka głowy. Kolejny etap to zastosowanie nabłyszczacza. Łatwo przesadzić z ilością kosmetyku, więc lepiej nałożyć jedną, dwie warstwy i sprawdzić efekt, niż przedobrzyć. Na koniec lakier. Oczywiście nabłyszczający!

Glass hair wyglądają fenomenalnie. Sprawdzi się nawet na wieczorne wyjście! Trzeba jednak pamiętać, że efekt „szklane włosy” nie jest trwały. Utrzyma się maksymalnie jeden dzień.

