Marzysz o perfekcyjnie prostych i gładkich włosach? Pomyśl o zakupie szczotki prostującej włosy. Przyrząd, który niedawno pojawił się na rynku, służy do ujarzmienia włosów, które mają tendencję do puszenia się i kręcenia. To alternatywa dla tradycyjnej prostownicy. Jak wygląda? Na czym polega jego działanie? Jakie przynosi efekty?

Jak wygląda szczotka prostująca włosy?

Szczotka do prostowania włosów na pierwszy rzut oka wygląda tak jak zwykła szczotka. Zasilana jest prądem elektrycznym, a na wierzchniej części jej trzonu znajduje się wyświetlacz LCD, który pokazuje temperaturę. Z boku trzonu umieszczony jest włącznik i wyłącznik oraz przycisk regulujący temperaturę. Szczotka posiada obudowę przystosowaną do wysokich temperatur. Ząbki szczotki mają przeciwoparzeniowe zakończenia.

Na czym polega jej działanie?

Szczotka pod wpływem temperatury wytwarza jony, które usuwają z włosów ładunki elektrostatyczne. Strumień jonizujący domyka łuski włosów. Przycisk regulujący temperaturę umożliwia dopasowanie szczotki do twoich indywidualnych potrzeb. Można jej używać do wszystkich rodzajów włosów: krótkich, średniej długości, jak również długich. Doskonale nadaje się także do włosów gęstych, cienkich, syntetycznych oraz przedłużanych.

Czym różni się od tradycyjnej prostownicy?

Szczotka prostująca włosy jest udoskonaleniem klasycznej prostownicy. Dlaczego? Przede wszystkim jest od niej znacznie wygodniejsza i w zdecydowanie mniejszym stopniu oddziałuje na nawilżenie włosów, dzięki czemu nie niszczy ich struktury przez wysoką temperaturę. Prostownica w trakcie pracy wytwarza aniony, które usuwają z włosów łuski elektrostatyczne. Poza tym prostowanie włosów za pomocą szczotki jest znacznie przyjemniejsze niż przy użyciu prostownicy.

Jakie są efekty jej użytkowania?

Szczotka prostująca włosy spełnia trzy funkcje: czesze, masuje i jednocześnie skutecznie prostuje. Za jej pomocą uzyskasz efekt gładkich, prostych i lśniących włosów. Dzięki niej zapomnisz o puszących się, niesfornie pokręconych, przesuszonych i zniszczonych włosach. Przy zastosowaniu odpowiednich kosmetyków do stylizacji możesz cieszyć się perfekcyjną fryzurą.

