Szampony do kręconych włosów nie powinny zawierać silnych składników myjących (SLES, SLS), które mogą uszkadzać strukturę falowanych pasm i podrażniać skórę głowy. Powinny być natomiast naszpikowane ekstraktami roślinnymi i ziołowymi w postaci olejków, które pielęgnują i uelastyczniają włosy oraz w substancje nawilżające, takie jak gliceryna, miód czy aloes, które dbają o blask i zdrowy wygląd. Dlaczego?

Włosy kręcone to najczęściej włosy wysokoporowate, mocno przesuszone, zniszczone o rozdwajających się końcówkach, bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co wymagające szczególnej pielęgnacji. Szampon do włosów kręconych powinien nie tylko domywać wszelkie zanieczyszczenia, jak brud i kurz, ale również nawilżać i regenerować pasma dbając, aby nie były przeciążone i przyklapnięte u nasady.

Szampon do kręconych włosów Curl Enhancing Moroccan Oil

Najcenniejszym składnikiem szamponu jest marokański olejek arganowy, który posiada unikalne właściwości odbudowujące, chroni przed wysoką temperaturą i nadaje włosom połysk. Dodatkowo przywraca im elastyczność i blask, dzięki czemu pasma są uniesione i nie puszą się.

Zawiera również hydrolizowane proteiny roślinne i olej abisyński, które wzmacniają włosy i sprawiają, że stają się lekkie i sprężyste - a to dla kręconych włosów priorytet.

Cena: 109 zł za 250 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Szampon do kręconych włosów O'Herbal

Receptura szamponu nie zawiera SLES, SLS, silikonów, barwników. Formuła została wzbogacona o oliwę z oliwek i proteiny mlekowe, które odżywiają zniszczone i suche włosy oraz ekstrakt z szyszek chmielu, który wzmacnia pasma oraz chroni przed łamliwością i matowieniem.

Szampon bardzo delikatnie myje kręcone i niezdyscyplinowane włosy, nie plącząc ich przy tym, za to nadają puszystość, sprężystość i niesamowity blask.

Cena: 19,90 zł za 500 ml. Do kupienia w aptekach.

Szampon do kręconych włosów Marc Anthony

Formuła szamponu wzbogacona została proteinami jedwabiu i witaminą E, które dbają o prawidłowy poziom nawilżenia włosów, jednocześnie wygładzając i eliminując puszenie się włosów po każdym myciu.

Cena: 39,99 zł za 250 ml. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Szampon do kręconych włosów Mad about waves Schwarzkopf

Szampon delikatnie zmywa z włosów wszelkie zanieczyszczenia wraz z nadmiarem sebum, nadaje włosom połysk, chroni je podczas suszenia i zapobiega ich puszeniu. Co więcej, skutecznie regeneruje i odżywia włosy na całej długości, intensywnie nawilża falowane i kręcone włosy, nadając im wygląd pięknych, plażowych fal. Nie zawiera siarczanów.

Cena: 81 zł za 1000 ml. Do kupienia w drogeriach internetowych.

Szampon do kręconych włosów Capillus BasicLab

Szampon zawiera polimery naturalnego pochodzenia, które wzmacniają sprężystość loków, działają antystatycznie i ułatwiają rozczesywanie na mokro i sucho.

Dodatkowo w składzie znajdziesz kwas hialuronowy, który nawilża włosy, dzięki czemu nie puszą się oraz pantenol wraz z gliceryną roślinną, który wspomaga utrzymywanie wody, uelastycznia i kondycjonuje włosy.

Cena: 39,90 zł za 300 ml.

