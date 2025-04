Farbowane, także na ciemne kolory, włosy bez troskliwej pielęgnacji szybko blakną, stają się szorstkie, matowe, łamliwe. Zadbaj o nie, aby były twoją prawdziwą ozdobą. Wprawdzie nowoczesne farby są łagodniejsze od dawnych preparatów, to jednak często powtarzana koloryzacja bardzo niszczy włosy. W drogeriach znajdziesz specjalne szampony dla brunetek, które wzmocnią osłabione koloryzacją pasma i oddalą w czasie konieczność kolejnego farbowania.

Najlepsza pielęgnacja dla brunetek

Farbowanie pasm na ciemne odcienie sprawia, że są one początkowo błyszczące i gładkie. Podczas koloryzacji jednak barwnik dociera do wnętrza włosów, w efekcie czego po pewnym czasie stają się sztywne i suche. Dlatego pasma przyciemniane także potrzebują odżywiania. Brunetkom polecamy szampony i maski z henną, wyciągiem z krwawnika i orzecha włoskiego. Substancje te dodają blasku ciemnym włosom. Można także zrobić płukankę, dodającą połysku ciemnym włosom. Po dwie łyżki ziela dziurawca, korzenia łopianu, liści szałwii zalej gorącą wodą i zaparz. Ostudzony płyn odcedź, wlej do miski i wypłucz w nim włosy.

Jak dodać włosom blasku?

Unikaj mycia w gorącej wodzie , bo to przyspiesza wypłukiwanie koloru.

, bo to przyspiesza wypłukiwanie koloru. Zrezygnuj ze stosowania szamponów przeciwłupieżowych lub nakładaj je tylko u nasady. Rozprowadzone na całej długości sprawią, że farba zblaknie.

Pamiętaj też o sekrecie naszych babć - blasku pasmom zawsze doda sok z połowy cytryny zmieszany z wodą do płukania.

