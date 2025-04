Szampon ma przede wszystkim myć włosy i oczyścić skórę głowy. Jeśli szukasz niedrogiego, dobrze spełniającego swoją rolę szamponu, sięgnij po produkty marki Natei z Biedronki.

Szampon Natei w regularnej cenie kosztuje 3,99 złotych. Dodajmy, że płacimy za opakowanie aż 400 ml, które z powodzeniem wystarczy na 4 miesiące codziennego stosowania. Teraz, przy zakupie dwóch szamponów, za każdy z nich zapłacisz 2,99 złotych!

Szampon 7 Herbs Natei z Biedronki

Szampon przeznaczony jest do włosów normalnych i przetłuszczających się. Ma dość rzadką, przeźroczystą i żelową konsystencję. Dobrze się pieni i domywa włosy z wszelkich olejów i produktów do stylizacji. Po wysuszeniu stają się lekkie, lśniące, miękkie, sypkie i delikatnie odbite od nasady.

Musisz liczyć się z tym, że sam szampon, bez znaczenia jakiej jest marki, nie sprawi, że włosy będą doskonale odżywione i będą pięknie się układać. Do pielęgnacji obowiązkowo należy włączyć odżywki i maski - my polecamy Hair Food marki Garnier. Raz w tygodniu warto zafundować im zabieg olejowania - teraz w Biedronce kupisz olejek z czarnuszki Bioelixire za 3 zł!

Szampon 7 Herbs nie podrażnia skóry głowy. Ma piękny, ziołowy zapach. Porównywany jest do kultowego Fructis od Garnier i szamponów Herbal Essences.

Marka Natei posiada w swojej ofercie również szampon do włosów normalnych do codziennego stosowania (pomarańczowe opakowanie), do włosów farbowanych (czerwone opakowanie) i do włosów słabych (niebieskie opakowanie).

Szampon polecają również wizażanki. Doceniają go przede wszystkim za stosunek jakości do ceny i piękny zapach.

Jego cena niektórych zachęca, innych może odstraszać - to tylko około 4zł. Dla mnie to szampon prawie idealny! Gdyby nie zawierał SLS, byłby tym jedynym. Jestem uczulona na pewne składniki w mydłach/szamponach, co po myciu głowy większością szamponów powoduje łuszczenie skóry głowy wielkimi płatami. Jednak ten tego nie robi! Do tego wspaniale oczyszcza włosy i skórę, pomógł mi pozbyć się przetłuszczającej się natury moich włosów. Pięknie pachnie, delikatnie i ziołowo, pozostawia miękkie i łatwe do rozczesania włosy. Ja kocham, aktualnie mój faworyt!

To pierwszy szampon (a używałam już nawet produktów profesjonalnych), który radzi sobie z moimi szybko przetłuszczającymi się włosami - a raczej skórą głowy. Po jego użyciu nie muszę już myć głowy codziennie tylko co drugi dzień - co wcześniej graniczyło z cudem, a włosy są przyjemne w dotyku, „świeże, delikatne, odczuwalnie oczyszczone. Rewelacyjna jakość w stosunku do ceny. Na pewno warto wypróbować.

