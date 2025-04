Szampon to za mało – jak zadbać o włosy latem?

Lato to czas, który przynosi nam wiele radości i możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jednak dla naszych włosów oznacza to także wiele wyzwań. Słońce, słona woda, chlor, wiatr i wilgoć mogą prowadzić do ich przesuszenia, puszenia się, łamania oraz ogólnego osłabienia. Dlatego latem nie wystarczy zwykły szampon – nasze włosy zasługują na więcej. Jak więc zadbać o nie w tym wyjątkowym okresie? Odpowiedzią są odpowiednie kosmetyki i rutyna pielęgnacyjna dostosowana do letnich warunków. W tym artykule dowiesz się, jakie produkty wybrać i jak stosować je, aby twoje włosy wyglądały pięknie i zdrowo przez cały sezon.