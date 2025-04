Tak jak większość kobiet narzekasz na swoją fryzurę i uważasz, że masz suche, szorstkie, łamliwe i pozbawione blasku włosy? Nie martw się - nie jesteś sama. Jak się okazuje, prawie 30% kobiet martwi się suchymi włosami*. Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Jest sposób na przywrócenie włosom zdrowego wyglądu. Ten sposób doskonale znają nasze babcie. Przekonaj się, o co dokładnie chodzi!

To oliwa z oliwek!

Oliwa z oliwek znana jest od pokoleń. Świetnie smakuje jako dodatek do dressingów, ale jak się okazuje, nie jest to jej jedyne zastosowanie. Nasze babcie i prababcie używały jej do pielęgnacji zniszczonych włosów i miały absolutną rację.

Właściwości oliwy z oliwek

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia jest wytłaczana na zimno, by zachować jej naturalne właściwości. Powstaje z tłoczenia miąższu owoców oliwek i jest niezwykle bogata w kwasy tłuszczowe, w szczególności w kwas oleinowy, który świetnie sprawdza się w pielęgnacji włosów. Oliwa zawiera także witaminę E, która chroni włosy przed działaniem wolnych rodników.

Teraz na szczęście nie musisz nakładać na włosy spożywczej oliwy, bo są kosmetyki, które zawierają ją w swoim składzie.

Moda na olejowanie włosów

To chyba najpopularniejszy sposób dbania o włosy. Samo olejowanie polega na użyciu do pielęgnacji włosów olejów bądź kosmetyków, zawierających oleje (np. oliwę z oliwek). Jak olejować włosy?

bezpośrednio przed lub po umyciu włosów wcieraj wcierać w nie olejki , które poprawią ich kondycję.

, które poprawią ich kondycję. do mycia i pielęgnacji włosów używaj kosmetyków, które zawierają oliwę z oliwek.

Jaki kosmetyk wybrać?

Odpowiednie produkty do pielęgnacji to podstawa. Jeśli twoje włosy są suche, szorstkie, łamliwe i pozbawione blasku, to zafunduj im regenerację kosmetykami, które zawierają oliwę z oliwek.

My pokochałyśmy szampon, odżywkę i maskę Botanic Therapy Mityczna Oliwka od Garnier.

Dlaczego właśnie Garnier?

Botanic Therapy od Garnie to seria kosmetyków, które zapewniają włosom intensywną pielęgnację, przywracają im witalność i zdrowy wygląd oraz sprawiają, że włosy stają się naturalnie piękne. Wszystko dzięki naturalnym składnikom, które nie tylko regenerują włosy, ale i działają na zmysły, odprężając i relaksując.

Szampon, odżywka i maska od Garnier - nasz zestaw idealny!

Szampon Botanic Therapy Mityczna Oliwka od Garnier świetnie sprawdzi się do włosów bardzo suchych i zniszczonych. Łatwo się spłukuje i intensywnie odżywia włosy bez ich obciążania, a to wszystko dzięki lekkiej i delikatnej formule, tworzącej miękką, gęstą pianę.

Odżywka Mityczna Oliwka to idealny kosmetyk do włosów bardzo suchych i zniszczonych. Wystarczy nanieść niewielką ilość kosmetyku na włosy, pozostawić ją na kilka minut, a następnie spłukać. Odżywka ma gęstą konsystencję, dzięki czemu włosy są gładkie, lśniące, lekkie, łatwo się rozczesują i nie są obciążone.

Maska z tej samej linii to kosmetyk przeznaczony do włosów bardzo suchych i zniszczonych. To prawdziwa odżywcza i zmysłowa uczta dla włosów, która sprawi, że będą one intensywnie odżywione, zregenerowane, gładkie i jedwabiste w dotyku.

Wypróbujecie?

