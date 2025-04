Jeszcze kilka miesięcy temu, nie miało dla mnie większego znaczenia, jakiego szamponu do włosów aktualnie używam. Jednak wszystko zmieniło się, gdy w moje ręce wpadły produkty marki Kevin Murphy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są dość drogie, jednak warto wypróbować je chociaż raz w życiu. Jestem pewna, że zakochacie się w nich bez pamięci. Ja przepadłam na dobre!

Szampon głęboko oczyszczający z toksyn MAXI.WASH



Szampon zawiera kwasy owocowe AHA rozbijające kwasy tłuszczowe, aby oczyścić skórę głowy. Olejki eteryczne wnikają w głąb skóry, by oczyścić przetłuszczającą się lub łuszczącą skórę głowy. Zaś naturalne składniki usuwające nagromadzone zanieczyszczenia i pozostałości po innych produktach. Dodatkowo szampon rozjaśnia siwe i matowe włosy, reguluje produkcję sebum, przygotowuje włosy do wchłaniania składników odżywczych i koloryzacji. Ma przyjemny świeży zapach i jest bardzo, ale to bardzo wydajny!

Jak używać szamponu oczyszczającego?



Nałóż szampon na mokre włosy, delikatnie jak maseczkę i pozwól, żeby kwasy owocowe AHA oczyściły włosy i skórę głowy. Nie musisz go silnie wcierać. Jeżeli po pierwszym nałożeniu produktu, nie zapieni się na włosach - spłucz go i nałóż po raz kolejny. Powtarzaj, aż do zapienienia się produktu na włosach. Po kilku chwilach opłucz produkt, a następnie umyj włosy swoim ulubionym szamponem (ja pomijam ten punkt). Na koniec nałóż nawilżającą odżywkę do włosów.

Podstawowe składniki szamponu MAXI.WASH:



Olejek Niaouli - zmiękcza włosy i przynosi ulgę skórze głowy, przyspieszając procesy gojenia;

- zmiękcza włosy i przynosi ulgę skórze głowy, przyspieszając procesy gojenia; Wyciąg z papai - kwasy owocowe AHA z papai oczyszczają skórę głowy i złuszczają martwy naskórek;

kwasy owocowe AHA z papai oczyszczają skórę głowy i złuszczają martwy naskórek; Wyciąg z kwiatu rumianka pospolitego - likwiduje stany zapalne skóry i wspomaga wzrost włosów;

- likwiduje stany zapalne skóry i wspomaga wzrost włosów; Wyciąg z tymianku - antyoksydant wspomagający utrzymanie koloru;

- antyoksydant wspomagający utrzymanie koloru; Olejek z liści drzewa herbacianego - wnika głęboko, przynosząc ulgę skórze suchej i łuszczącej się i wspomagając wzrost zdrowych i błyszczących włosów;

- wnika głęboko, przynosząc ulgę skórze suchej i łuszczącej się i wspomagając wzrost zdrowych i błyszczących włosów; Wyciąg z liści rozmarynu - poprawia krążenie krwi sprawiając, że skóra głowy jest zdrowsza a zawarte w nim antyoksydanty chronią włosy i pomagają utrzymać kolor;

- poprawia krążenie krwi sprawiając, że skóra głowy jest zdrowsza a zawarte w nim antyoksydanty chronią włosy i pomagają utrzymać kolor; Wyciąg z grejpfruta - wspomaga wzrost włosów i regenerację ich komórek. Działa korzystnie na przetłuszczającą się skórę głowy i włosy;

- wspomaga wzrost włosów i regenerację ich komórek. Działa korzystnie na przetłuszczającą się skórę głowy i włosy; Olejek z szałwii - głęboko oczyszcza i pomaga pozbyć się toksyn. Łagodzi podrażnienia.

Cena produktu: ok. 105 zł (250ml)

