Wypadanie i przerzedzanie włosów to powszechny problem. Dotyczy on zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Powodów, dlaczego tak się dzieje, jest wiele m.in. stres, brak snu, hormony, geny, nieprawidłowa dieta, choroby czy nadmierna stylizacja gorącymi narzędziami. Opcje leczenia różnią się w zależności od przyczyny, ale to, co jest niezwykle pomocne podczas każdej kuracji to dobry szampon na wypadanie włosów. Bogate w aminokwasy i przeciwutleniacze specjalne formuły odżywiają i wzmacniają mieszki oraz poprawiają wygląd naszych pasm.

Spis treści:

Włosy wzmacniają substancje pochodzenia naturalnego, takie jak sok z aloesu, rzepa, korzeń tataraku, ekstrakt z żeń-szenia, wyciąg z kasztanowca, łopianu i kory chininowej. Wpływają nie tylko na odżywienie włosów, ale także pobudzają ich wzrost.

Ceniona przeciw wypadaniu włosów jest także biotyna (witamina H) — to ona reguluje metabolizm skóry, w której tkwią włosy (od niej zależy tempo ich wzrostu). Podobne działanie do biotyny ma kofeina. Z kolei prebiotyki regulują prawidłową mikroflorę skóry głowy.

Krople żołądkowe na włosy: skuteczne lekarstwo na wypadanie. Jak stosować, żeby zauważyć efekty?

Naukowcy odkryli, że dostarczając cebulkom odpowiednich składników, można pobudzić je do pracy. Oprócz szamponu stosuj pielęgnację uzupełniającą. Do tego celu służą skoncentrowane toniki, ampułki, sera z witaminami, wyciągami roślinnymi, kofeiną czy koenzymem Q10.

Jak stosować wcierki na wypadanie włosów?

Codzienny masaż z użyciem takiego preparatu pozwoli lepiej odżywić cebulki.

Podczas zabiegu stosowania wcierki do włosów przez 2–3 minuty wykonuj na skórze głowy okrężne ruchy samymi opuszkami palców.

Potem rozstaw palce szeroko, a następnie zbliżaj je do siebie, lekko ją, uciskając skórę.

Gdy włosy wypadają, przyjrzyj się swojemu menu. Niedobór protein prowadzi np. do zmniejszenia grubości włosów — potrzebne ci białko znajdziesz w roślinach strączkowych, rybach oraz mięsie. Dieta na włosy to tak naprawdę zdrowa i zbilansowana dieta.

