Przetłuszczające się włosy to zmora wielu osób. Umyte rano za kilka godzin już wyglądają nieświeżo. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu gruczoły łojowe produkują zbyt wiele sebum więc skóra głowy i włosy szybko się przetłuszczają. Z problemem tym pomogą walczyć specjalistyczne kosmetyki. A szampon to podstawa! Nie wiesz jaki wybrać? Zajrzyj do naszej galerii.

Jak szybko rosną włosy?

Co powinny zawierać szampony do włosów przetłuszczających się?

Szampony do włosów przetłuszczających się powinny oczyszczać i odświeżać skórę głowy, regulować wydzielanie łoju, działać antybakteryjnie i łagodzić stany zapalne. Zadanie to spełniają kosmetyki z dodatkiem m.in. dziegciu, biosiarki, wyciągu z czarnej rzepy, pokrzywy, rozmarynu, łopianu, chmielu, aloesu, zielonej glinki, węgla aktywnego, olejku z drzewa herbacianego.

Do bardzo tłustych włosów lepiej używać głęboko oczyszczających szamponów do włosów przetłuszczających się z apteki. Zawierają aktywne składniki oczyszczające, nawilżające, myjące, złuszczające, odżywcze, a nawet ceramidy. Warto je stosować na przemian z delikatnymi do codziennego mycia.

Jak często powinno się myć przetłuszczające się włosy?

Lepiej tego nie robić codziennie, bo ciągłe zmywanie tłustej powłoczki ze skóry prowokuje gruczoły łojowe do wzmożonej produkcji sebum i skóra jeszcze bardziej się przetłuszcza. Idealnie byłoby je myć 2-3 razy w tygodniu. Ale jeśli ktoś musi to robić częściej, powinien sięgnąć po delikatny szampon do codziennego stosowania.

Czego unikać, gdy włosy się przetłuszczają?

Przede wszystkim trzeba unikać preparatów, które obciążają włosy – bogatych odżywek i masek, nabłyszczających ciężkich kosmetyków do stylizacji

Należy też unikać przegrzewania skóry głowy, które pobudza skórę do wydzielania łoju. Dlatego nie należy myć włosów w za ciepłej wodzie, używać gorącego nadmuchu suszarki, warto też ograniczyć używanie "gorących" urządzeń do stylizacji - prostownicy i lokówki. Włosy powinno się myć letnią wodą, suszyć je chłodnym powietrzem suszarki, by nie pobudzać skóry głowy do produkcji łoju.

