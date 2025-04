Pewnie myślisz: "Przełom w myciu włosów? Przecież tu nie ma co zmieniać?" No właśnie, że jest! I to dużo!

Rewolucja, która zmieni myślenie o myciu włosów

Codziennie myjesz włosy i pielęgnujesz je z troską, a jedynym efektem wciąż jest… rozczarowanie? Która z nas tego nie zna! Kupujemy tony kosmetyków, zmieniamy szampony i odżywki, pielęgnacja włosów zajmuje nam dużo czasu, a włosy jak były, tak nadal są suche i zniszczone.

Dlaczego zwykła codzienna pielęgnacja u tak wielu z nas się nie sprawdza? Przyczyny mogą być różne. Czasem to zła dieta, stres, stylizacja włosów na gorąco, a czasem po prostu… twój szampon! Tak, to nie żart: szampon jedynie oczyszcza włosy, a nie pielęgnuje - w dodatku może też im szkodzić, szczególnie jeśli podczas mycia pocierasz włosy o włosy lub gdy twój szampon zawiera detergenty SLS.

Jakim kosmetykiem w takim razie myć suche włosy, by im nie szkodzić?

Zapomnij o szamponie, odżywce i masce! To właśnie TA rewolucja - Low Shampoo! Od teraz wystarczy ci jeden produkt, który zastąpi nie tylko szampon do suchych włosów, ale też odżywkę i maskę. Low Shampoo to nowa formuła 3w1, dzięki której odpowiednio oczyścisz i odżywisz włosy, a także sprawisz, że staną się silne i piękne. Wystarczy nałożyć kosmetyk, dodać odrobinę wody, wmasować produkt i spłukać. Cała pielęgnacja zajmie ci zaledwie 3 minuty!

Low Shampoo to wybawienie dla aktywnej kobiety, która nie ma czasu spędzać godziny na myciu włosów. Rewelacyjne rozwiązanie dla osób które mają suche, zniszczone, czy farbowane włosy i potrzebują wyjątkowego odżywienia. A jeśli szukasz produktu, który zastąpi szampon do suchych włosów, odżywkę i maskę, to Low Shampoo jest dla ciebie!

Czym różnią się produkty Low Shampoo od tradycyjnych szamponów?

Jak to już zostało powiedziane to nowa generacja szamponów. Produkt 3w1- szampon, odżywka i intensywna pielęgnacja. Pokochają je wszyscy, którzy nie mają czasu na codzienny rytuał pielęgnacyjny włosów, czy poszukują kosmetyków bez SLS. W kosmetykach Low Shampoo składniki pieniące zostały zastąpione aktywnymi składnikami oczyszczającymi, żeby zaoferować suchym włosom wyjątkowo delikatną pielęgnację, bez pocierania i bez ich plątania. Dodatkowo rewolucyjna formuła Low Shampoo oferuje aż 2 razy więcej odżywienia.

Brzmi świetnie? Efekty też są wspaniałe!

My już pokochałyśmy rewolucyjne produkty Low Shampoo 3w1, dzięki Low Shampoo Krem Myjący 3w1 od Elseve. Efekty działania kosmetyku widać już po pierwszym użyciu. Suche włosy stają się zachwycająco miękkie i lśniące.

Produkty występują w 3 wariantach, więc każda z nas znalazła coś dla siebie!

Low Shampoo 3w1 Magiczna Moc Olejków od L'Oreal (z 6 olejkami kwiatowymi) - do włosów suchych i uwrażliwionych

od L'Oreal (z 6 olejkami kwiatowymi) - do włosów suchych i uwrażliwionych Low Shampoo 3w1 Total Repair 5 (z calendulą)- do włosów zniszczonych i suchych

(z calendulą)- do włosów zniszczonych i suchych Low Shampoo 3w1 Color Vive (z eliksirem z siemienia lnianego) - do włosów farbowanych i uwrażliwionych

Wypróbujecie?