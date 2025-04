Ten produkt to hit internetu! Szampon przeznaczony dla koni to jeden kosmetycznych bestsellerów. Sieć drogerii Hebe właśnie wprowadziła promocję, która zachęca, by spróbować nietypowego (i ponoć bardzo skutecznego!) szamponu.

Reklama

Promocja w Hebe: szampon i odżywka Mane'n Tail w dobrej cenie



Produkty marki Mane'n Tail powstały do pielęgnacji końskich grzyw. Miały im zapewnić gładkość i blask. Sprawdziły się nie tylko w przypadku koni. Okazało się, że kosmetyki doskonale nadają się również do dbania o ludzkie włosy. Sekretem ma być skład i odpowiedni dobrane proporcje, które sprawiają, że włosy stają się mocne, zdrowe i znacznie szybciej rosną.

Szampon dla koni pokochały blogerki i influencerki z całego świata. Obecnie produkty marki Mane'n Tail można kupić w promocyjnej cenie w Hebe.

Komplet szampon i odżywka Mane'n Tail możesz kupić w sklepie internetowym:

Warto się skusić?

Reklama

Przeczytaj:

Sand hair - nowoczesny balejaż na lato 2019

Color no color - nowa metoda koloryzacji włosów