Sylwestrowe fryzury haute couture

Sylwestrowe fryzury, które wymagają precyzyjnego ułożenia przez stylistę, za to są wyjątkowe, awangardowe i oryginalne. Tych fryzur nie zrobisz sama, jednak takie uczesanie z pewnością rzuci niejednego na kolana. Oto fryzury na specjalne okazje i uroczystości, doskonałe na sylwestra!

Zwykle piszemy o fryzurach, które w dość łatwy sposób można zrobić samemu. Tym razem coś z zupełnie innej bajki. Fryzury majestatyczne, o skomplikowanej formie, niczym arcydzieła sztuki. Takiego uczesania nie zrobisz sama. Ba, takiej fryzury nie zrobi każdy fryzjer. By tak wyglądać musisz wybrać się do dobrego stylisty fryzur, z polotem, wyobraźnią i fachem w rękach. Ale czasem można zaszaleć, a bynajmniej pooglądać. Jeśli nawet nie skusicie się na takie uczesanie, być może zainspiruje Was do eksperymentów i zmiany wizerunku właśnie w Sylwestra.

Te uczesania to majstersztyk sztuki fryzjerskiej, bo i forma ciekawa, i kompozycja inna, i włosy ułożone zupełnie niecodziennie. Oczywiście to nie są propozycje na co dzień, ale na przyjęcia, uroczystości i wielki okazje. O tym, że fryzjer potrafi z włosów tworzyć niezwykłe kreacje chyba nie trzeba Was przekonywać. Wystarczy popatrzeć.

Oto 10 niezwykłych fryzur:

Nowoczesny irokez



fot. Christophe Gaillet, Kolekcja Diamond jesień/zima 2013/14

Misternie upięte



fot. Zaremba International Academy

W cętki



fot. Jean Paul Gaultier Haute Couture Winter 2013

Zrolowana



fot. Hair by Korzenowska, kolekcja Hipnoza

Włosy uniesione do góry



fot. Marta Robak, Kolekcja Modern Art

Kok w wersji xxl



fot. Numero, włosy: Daniel Zhang

Kontrolowany nieład



fot. Hair by Korzenowska, kolekcja Hipnoza

Kolorowa



fot. Mark Lesson

Irokez w wersji glamour



fot. Hair by Korzenowska, kolekcja Hipnoza

Mega objętość



fot. Hooker & Young