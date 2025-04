Jak suszyć włosy w trakcie zimy: chłodniejszym niż zazwyczaj podmuchem czy może właśnie gorącym? Jak to wpływa potem na kondycję włosów na dworze?

Nasze włosy nie lubią wysokich temperatur, dlatego podczas suszenia włosów nie należy używać zbyt wysokiej temperatury powietrza. Ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury łuski włosów podnoszą się, co prowadzi do wydostania się naturalnej wilgoci z wnętrza włosa. Zjawisko to występuje niezależnie od pory roku oraz od pogody, jaka jest za oknami. W efekcie, kiedy włosy stracą zbyt dużo naturalnego nawilżenia stają się suche, matowe i są nieprzyjemne w dotyku. Dlatego najlepiej, aby nasza suszarka posiadała funkcję jonizacji. Suszarka wyposażona w tę funkcję chroni włosy przed nadmiernym wysuszeniem, co dobrze wpływa na ich stan oraz kondycję. Ponadto zapobiega elektryzowaniu się włosów, dzięki temu jest dużo łagodniejsza od standardowych urządzeń. Podczas suszenia włosów temperatura strumienia powietrza nie powinna przekraczać 70 stopni C. W przypadku, kiedy temperatura wydmuchiwanego powietrza przekracza powyżej 80 stopni C, wówczas nasze włosy zostają uwrażliwione. Ponadto skóra głowy podczas suszenia włosów zbyt ciepłym strumieniem powietrza nagrzewa się i może zostać lekko poparzona.

Broniąc się przed tym może zacząć produkować więcej łoju, co może doprowadzić do nadmiernego przetłuszczania się włosów. Dlatego, aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń podczas suszenia włosów należy pamiętać, aby strumień powietrza nie był zbyt wysoki. Ponadto podczas suszenia włosów najlepiej jest stale ruszać głową oraz potrząsać włosami.

