Kręcone włosy od zawsze wzbudzają zachwyt i przyciągają spojrzenia innych. Jednak mimo całego ich uroku, są bardzo wymagające i czasochłonne w pielęgnacji i stylizacji. Wiedzą o tym tylko posiadaczki sprężynek, które chcąc zachować ich piękny wygląd, muszą podchodzić do pielęgnacji bardzo starannie. Aby były lśniące i elastyczne, nie wystarczy tylko dobry szampon i odżywka.

Reklama

Tutaj każdy etap ma duże znaczenie — od prawidłowego mycia po suszenie. Przy tym rodzaju włosów, zazwyczaj polecana jest metoda OMO: odżywka — szampon — odżywka. Najlepiej sięgać po produkty przeznaczone specjalnie do włosów kręconych, które dzięki specjalnym formułom zapobiegają puszeniu i uwydatniają skręt. Ważnym punktem w stylizacji jest również suszenie. Kręcone włosy nie za bardzo lubią się z suszarką, chyba że z wykorzystaniem dyfuzora. Co jednak, gdy go nie masz? Z pomocą przychodzi trik z Instagrama – suszenie włosów przez sitko.

Domowe maski na porost włosów - 9 sprawdzonych przepisów z prostych składników

Suszenie włosów przez sitko — jak to zrobić i jakie daje efekty?

Suszenie włosów przez sitko to szybka i prosta metoda na ujarzmienie puszących się pasm i podkreślenie ich naturalnego skrętu. Udowodniła to blogerka Greyce Kelly, która na swoim profilu na Instagramie @atitudecacheada zamieściła krótki filmik, na którym pokazała, jak to zrobić i jakie efekty uzyskasz.

Wilgotne włosy partiami wkładała do środka, a następnie suszyła.

Same zobaczcie:

Reklama

Czytaj także:

Fryzury z kręconych włosów - jaką wybrać, jak układać, jak pielęgnować

Jak nawilżyć i odżywić suche włosy? Domowe sposoby na regenerację