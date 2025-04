Suchy szampon to genialny wynalazek. Rano, gdy zaśpisz, w kilka minut pomoże ci odświeżyć włosy. W podróży pozwoli czuć się i wyglądać świeżo. Ale to również świetny środek do stylizacji włosów! Używa go na pokazach wielu stylistów, bo świetnie zmienia teksturę włosów, dzięki czemu łatwiej nadać im odpowiedni kształt, a fryzurze - objętość. Jeśli nie wiesz jaki wybrać suchy szampon, Rossmann oferuje bogaty wybór tych kosmetyków. Zajrzyj do naszej galerii.

Dlaczego suche szampony mogą powodować łysienie?

Suchy szampon – jak odświeżyć nim włosy?

Dokładnie rozczesz pasma.

Mocno wstrząśnij pojemnikiem (i powtarzaj to przed każdym rozpyleniem szamponu).

Pasma po paśmie spryskaj u nasady szamponem.

Lekko wmasuj kosmetyk i pozostaw na kilka minut na włosach, by dobrze wchłonął sebum.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, resztę szamponu wyczesz szczotką, pochylając głowę w dół.

Jak stylizować włosy suchym szamponem?

Spryskuje się nim zawsze suche włosy. Jedynym mankamentem może być to, że jeśli kosmetyk nie jest bezbarwny, trzeba będzie go wyczesać z włosów. Jak go używać? Wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz uzyskać.

Chcesz by fryzura zyskała objętość? Pochyl głowę w dół i spryskaj włosy szamponem, potem unieś głowę i i spryskaj je jeszcze raz.

Pragniesz utrwalić nim świeżo zakręcone loki lub wymodelowanego boba? Spryskaj nim włosy po wierzchu.

Oklapła ci grzywka, a cała fryzura jest jeszcze w porządku? Spryskaj szamponem grzywkę od spodu i przeczesz włosy palcami unosząc włosy do góry. Grzywka odzyska fason.

Włosy sypkie po umyciu nie dają się ułożyć? W żaden sposób nie dają się ułożyć? Spryskaj je szamponem i ułóż lub zapleść w warkocz. Zrobisz to bez problemu.

Ale uwaga! Suchego szamponu nie należy nadużywać, bo wysusza skórę głowy i włosy. Lepiej go też nie stosować przy zniszczonych pasmach. Ważne jest również, by dobrać suchy szampon do koloru włosów. Możesz wybrać uniwersalny, albo odpowiedni do ich barwy - blond dla blondynek, ciemny dla szatynek.

