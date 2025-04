O tym, że suchy szampon często ratuje nas w awaryjnej sytuacji nie trzeba nikogo przekonywać. Rano potrafi oszczędzić nawet godzinę snu, a w podróży pozwala czuć się i wyglądać świeżo. Podratowanie nim fryzury trwa zaledwie kilka minut. I choć nie należy go nadużywać, bo wysusza skórę głowy i włosy, jest jeszcze jeden powód, dla którego warto mieć go wśród swoich kosmetyków. Można nim zastąpić środki do stylizacji!

Jak stylizować włosy suchym szamponem?

Suchy szampon doda włosom objętości

Spryskuje się nim zawsze suche włosy. Można go zaaplikować tylko u nasady lub na całe pasma. Kosmetyk zmieni ich teksturę. Staną się bardziej szorstkie, sztywniejsze, łatwiej będzie nadać im konkretny kształt, a fryzurze – objętość. Uczesanie będzie też lepiej się trzymać, nie trzeba będzie więc używać lakieru. Jedynym mankamentem może być to, że jeśli kosmetyk nie jest bezbarwny, trzeba będzie go wyczesać z włosów.

Suchy szampon utrwali fryzurę

Działa podobnie jak lakier - spryskane nim włosy dłużej trzymają firmę. W ten sposób można utrwalić świeżo zakręcone loki czy wymodelowanego boba. Przedłuży też efekt tapirowania, jeśli przed zabiegiem spryskamy nim u nasady każde pasmo. Zapobiegnie również wysuwaniu się wsuwek czy klamerek do włosów.

Podniesie przyklapniętą grzywkę

Grzywka zawsze szybciej traci świeżość i lekkość niż reszta włosów. Możesz ją szybko zreanimować, używając suchego szamponu. Spryskaj nim grzywkę od spodu, przeczesz włosy palcami unosząc je do góry i gotowe!

Pomoże opanować sypkie włosy

Często po umyciu włosy są bardzo niesforne, wymykają się spod kontroli i trudno je ułożyć czy zapleść. Spryskaj je wtedy suchym szamponem, a zobaczysz, że bez problemu zapleciesz gładki warkocz lub ułożysz je tak jak chcesz.

