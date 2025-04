Suchy szampon wymyślono jakieś 50 lat temu i z miejsca stał się kosmetycznym hitem. O tym, że jego popularność wcale nie maleje, najlepiej świadczy fakt, że obecnie znaleźć go można w torebce lub kosmetyczce każdej kobiety. Bo suchy szampon nie tylko ratuje fryzurę, gdy zapomnisz lub nie zdążysz umyć rano włosów, ale również dodaje włosom objętości i jest jednym z najlepszych kosmetyków do ich stylizacji.

Suchy szampon do niedawna występował wyłącznie w formie aerozolu. Teraz możesz go kupić również w wersji w piance i w.... chusteczkach (wyglądają jak matujące bibułki do twarzy).

Formuła suchego szamponu oparta jest na skrobi z owsa lub ryżu, a głównym działaniem jest wchłanianie nadmiaru sebum oraz oczyszczanie skóry głowy.

Zacznij od dokładnego rozczesania włosów. Wstrząśnij pojemnikiem (powtarzaj to przed każdym rozpyleniem szamponu) i pasmo po paśmie spryskaj u nasady szamponem.

Lekko wmasuj kosmetyk w skórę głowy i pozostaw przez kilka minut. Rozczesz włosy. Gotowe!

Suchy szampon może nieco przesuszać skórę głowy, szczególnie wtedy, jeśli masz ją wrażliwą. Zadbaj o odpowiednią pielęgnację - stosuj nawilżające wcierki do włosów i regularnie wykonuj zabieg olejowania.

Przy kupnie szamponu zwróć uwagę na jego barwę - na rynku dostępne są te z białym, przezroczystym lub brązowym pudrem. Każdy przeznaczony jest do innego koloru włosów. Te białe najlepiej sprawdzają się przy blond włosów jasnych, naturalnych i rozjaśnionych. Oprócz odświeżenia, neutralizują żółty odcień i maskują odrosty.

Te przeźroczyste są najbardziej neutralne, sprawdzą się przy każdym, nawet ekstrawaganckim kolorze włosów. Te brązowe przeznaczone są dla szatynek i brunetek - stworzony specjalnie po to, by nie bielić pasemek.

Najbardziej znanym i najlepiej sprzedającym się suchym szamponem na rynku jest ten marki Batiste. I nie ma się czemu dziwić - marka jest pionierem w tej kategorii produktów, ale w drogeriach dostępnych jest całe mnóstwo szamponów innych marek. Tymi najbardziej lubianymi są: Ecocera, L'Oreal i Isana.

Średnia cena suchego szamponu to około 15 złotych, ale zdarzają się również takie za 50 czy 70 złotych. Wszystkie mają dokładnie to samo działanie - różnią się przede wszystkim opakowaniem i zapachem.

