Do tej pory marka Ecocera znana była z bambusowych i ryżowych pudrów do twarzy. Teraz debiutuje pierwszym kosmetykiem do włosów - na rynku pojawiła się nowość - lekki, suchy szampon w 4 wariantach.

Suchy szampon Ecocera w drogerii Horex

Szampon błyskawicznie i na długo odświeża włosy. Został stworzony na bazie skrobi ryżowej i tapiokowej, które doskonale pochłaniają nadmiar sebum. Dzięki zawartości naturalnych składników preparat nie obciąża włosów i skóry głowy - włosy tuż po użyciu są odświeżone i niezwykle gładkie.

Szampon zwiększa objętość fryzury bez ich sklejania. Nie ma mowy również matowym wykończeniu czy elektryzowaniu się włosów. Włosy są lekkie, lśniące i zdrowe!

Oprócz tego, że szampon doskonale odświeża fryzurę, to również nawilża włosy dzięki l-argininie, która poprawia syntezę kolagenu, przyśpiesza naprawę tkanek oraz pomaga w produkcji melaniny.

Szampon nie zawiera talku, aluminium, sztucznych barwników i alergenów i, tak jak wszystkie produktu marki Ecocera, jest wegański. Produkt sprzedawany jest w plastikowym pojemniczku z wygodną pompką (bez aerozolu) i wystarcza na 3 miesiące codziennego stosowania. Więcej plusów? Pięknie pachnie białą herbatą!

Jak używać suchego szamponu?

Mocno wstrząśnij pojemnikiem.

Rozpyl na suche włosy z odległości 15 cm.

Nadmiar szamponu wyczesz szczotką z szeroko rozstawiony ząbkami np. tangle teezer.

Szampon dostępny jest w 4 wariantach:

do włosów przetłuszczających się (z żółtymi napisami),

do włosów normalnych (ten na zdjęciu, z niebieskimi napisami),

do ciemnych włosów (z zielonymi napisami),

do włosów kruchych i łamliwych (z różowymi napisami).

Szampon marki Ecocera kosztuje 20,89 złotych. Kupisz go m.in. w internetowej drogerii Horex.

