Suche szampony z miesiąca na miesiąc stają się coraz bardziej popularne. Trzeba z nimi jednak uważać, bo stosowane za często mogą doprowadzić do chorób skóry, wypadania włosów, a nawet do łysienia.

Reklama

Co to jest suchy szampon i jak go używać?

Suchy szampon występuję w formie pudru lub sprayu. Dzięki niemu nie potrzebujemy wody, żeby odświeżyć nasze włosy.

Wystarczy, że naniesiemy suchy szampon dokładnie na włosy, by zebrał sebum i zanieczyszczenia. Po kilku minutach wycieramy głowę ręcznikiem, a następnie wyczesujemy pozostałości szamponu szczotką.

Kiedy warto używać suchego szamponu?

Suchy szampon używamy w sytuacjach awaryjnych, np. gdy:

zaspałyśmy i nie zdążymy już umyć włosów tradycyjną metodą,

jesteśmy w podróży i nie mamy możliwości skorzystania z prysznica,

jesteśmy chore i nie możemy umyć głowy wodą i szamponem, a chcemy mieć świeże włosy.

Jeśli takie sytuacje zdarzają się raz w miesiącu lub rzadziej, wtedy użycie suchego szamponu nie powinno nam zaszkodzić. Inaczej wygląda sytuacja, gdy go nadużywamy albo zastępujemy nim tradycyjny szampon i wodę.

Jak często można korzystać z suchego szamponu?

Coraz więcej kobiet stosuje suchy szampon za często, a niektóre w ogóle zrezygnowały z tradycyjnego szamponu i zamieniły go na suchy. Jest to sprzeczne z jego przeznaczeniem, ponieważ można go używać tylko od czasu do czasu. Jeżeli co kilka myć, odświeżymy włosy suchym szamponem, jego składniki nie powinny zaszkodzić naszej skórze głowy ani włosom.

Dlaczego suchy szampon może być niebezpieczny?

Suchy szampon nie myje włosów tak jak tradycyjny szampon z wodą, tylko je odświeża. Niestety bakterie, które wytwarzają się na skórze głowy nadal na niej pozostają, bo suchy szampon pochłania tylko nadmiar sebum i pozostawia na włosach przyjemny zapach. Pozostawianie na skórze głowy bakterii może prowadzić do chorób skóry. Niektóre kobiety zauważają, że między włosami pojawiają się czerwone krostki, łuszcząca się skóra, a nawet strupy.

Podobne objawy mogą być wywołane przez to, że długo stosowany suchy szampon zatyka pory i tworzą się na skórze stany zapalne.

Nadużywanie suchego szamponu sprawia również, że włosy tracą połysk, stają się sztywne i matowe.

Nadmierne wypadanie włosów, które może prowadzić do łysienia, jest natomiast spowodowane zawartością w większości suchych szamponów niebezpiecznego dla zdrowia aluminium, które hamuje naturalne pocenie się skóry i zatyka pory.

Reklama

Wiele badań wskazuje na to, że aluminium zawarte m.in. w suchym szamponie odkłada się w mózgu przyczyniając się do powstawania choroby Alzheimera, obniżenia odporności i problemów z płodnością.