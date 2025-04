Żyjesz szybko i intensywnie? Zdarza się, że nie masz czasu, by umyć włosy? A może twoje kosmyki są cienkie i mimo że umyłaś je rano, to wieczorem bywają przyklapnięte? Z pomocą przychodzi marka Wellaflex, która przedstawia swoją pierwszą linię suchych szamponów Wellaflex 10 w 1. Produkty zapewniają odświeżone oraz naturalnie wyglądające włosy aż do następnego mycia. Czym wyróżniają się te kosmetyki i czy są skuteczne?

Reklama

1 produkt i aż 10 korzyści

Z badań NIELSEN wynika, że dla ponad 40% kobiet białe pozostałości są jednym z głównych powodów, by nie używać suchych szamponów. Marka Wellaflex rozumie te obawy i oczekiwania swoich klientek. Nowa linia suchych szamponów Wellaflex 10 w 1 nie pozostawia białych śladów. Co więcej, dzięki technologii Active Freshness, suche szampony Wellaflex nie tylko zapewniają włosom odświeżony, naturalny wygląd, ale także dodatkową objętość i długotrwały zapach aż do 48 godzin. Szampony są też niezwykle delikatne, dlatego sprawdzą się do każdego rodzaju włosów. Będą też odpowiednie nawet dla wrażliwej skóry głowy. Produkty zostały stworzone bez składników pochodzenia zwierzęcego i siarczanów. Zapewniają ochronę włosów przed promieniowaniem UV, jednocześnie nie wysuszając i umożliwiając ochronę koloru.

3 orzeźwiające zapachy

Wellaflex proponuje aż 3 zapachy suchych szamponów. Do wyboru mamy wersję owocową, kwiatową i słodką.

Suchy szampon owocowy (Wild Berry Touch) to orzeźwiający zapach owoców, dzięki któremu twoje włosy pachną soczyście i egzotycznie.

to orzeźwiający zapach owoców, dzięki któremu twoje włosy pachną soczyście i egzotycznie. Kwiatowy (Sensual Rose) to wersja dla miłośników zapachu kwiatów, z cudownym akcentem róż.

to wersja dla miłośników zapachu kwiatów, z cudownym akcentem róż. Słodki (Sweet Sensation) to zapach, którego nie będziesz mieć dość. Pozostawia na włosach subtelną owocową nutę, która zachwyca przez cały dzień.

Test suchych szamponów Wellaflex

Marka Wellaflex postanowiła zapytać swoje klientki, jak oceniają suche szampony. Influencerki, które żyją intensywnie, podróżują lub zajmują się tematyką beauty sprawdziły działanie suchych szamponów w swoich domach. Test nie był prosty, a jury? Jak na kobiety przystało — bardzo wymagające.

Jak influencerki oceniły 3 warianty suchych szamponów Wellaflex?

Dziewczyny jednogłośnie były zadowolone. Wszystkie przyznały, że produkty spełniły ich oczekiwania. Podkreślały, że szampony zapewniły im uczucie świeżości, sprawiły, że włosy stały się miękkie i pięknie pachniały. Testerki zaznaczyły, że suche szampony nie pozostawiają śladów w postaci białego proszku, a także że są wygodne w użyciu i bardzo wydajne. Zobacz opinie!

Szampony są wydajne - w opakowaniu jest 180 ml produktu. Nie pozostawiają na włosach białego proszku. Nie obciążają ich, nie przetłuszczają, ani nie sklejają. Dzięki nim włosy są odświeżone, lekko odbite u nasady i wygładzone. Sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i przed większym wyjściem - ocenia january.moonlight.

Najlepszy kosmetyczny przyjaciel w podróży? (…) Suchy szampon! Zwłaszcza o tej porze roku, kiedy noszę czapkę i włosy szybciej się przetłuszczają. Już po jednym dniu nie tylko są przyklapnięte, ale też wyglądają nieświeżo. A kiedy jestem w podróży, to jestem aktywna i dużo zwiedzam, więc codzienne mycie włosów nie wchodzi w grę. Wraz z suszeniem i układaniem włosów zajmuje to zbyt dużo czasu. Dlatego suchy szampon to świetna alternatywa dla tradycyjnego szamponu. Wellaflex Dry Shampoo: pomaga wydłużyć okres między myciem włosów, ma ładny kwiatowy zapach (Sensual Rose), odświeża i utrwala fryzurę - ocenia ewelina.gac.

Materiał powstał z udziałem marki Wellaflex.