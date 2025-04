Fot. L’Oréal Professionnel

W nowym sezonie Celebrity Looks ma nowe, świeże oblicze. L’Oréal Professionnel reprezentować będą dwie kobiety, Francuzka i Australijka – obie bardzo modne i popularne. Pierwsza z nich to Joséphine de la Baume – aktorka, piosenkarka i modelka, współzałożycielka zespołu Singtank i twarz kilku marek prêt-à-porter. Druga, Nicole Warne, to blogerka pisząca o modzie i urodzie, twórczyni słynnego bloga Gary Pepper, którą na portalach społecznościowych śledzi 1,3 miliona osób.

Główne trendy w stylizacji i koloryzacji włosów

Spośród sześciu stylizacji Celebrity Looks na sezon Jesień/Zima 2015-2016, szczególnie wyróżniają się dwa: Miedziano Złote Hollywoodzkie Fale i Fioletowy Falisty Bob.

Konturowanie włosów

Fot. L’Oréal Professionnel

Konturowanie włosów, zainspirowane techniką stosowaną w makijażu, to bardzo specjalistyczny sposób koloryzacji, pozwalający zmienić optycznie kształt twarzy dzięki odpowiedniemu zastosowaniu światła i cienia na włosach. Technikę tę stosuje się bardzo precyzyjnie, a nakładanie świetlistych refleksów wymaga od fryzjera specjalistycznych umiejętności. Technikę dostosowuje się do kształtu twarzy, aby uzyskać pożądany efekt: zaokrąglenie twarzy kwadratowej, wydłużenie twarzy owalnej lub poszerzenie twarzy pociągłej. U Joséphine zastosowanie tej techniki dodatkowo daje porywający, supermodny, rozwichrzony efekt, uzyskany dzięki Beach Waves by Tecni.Art i wzmocniony miedzianym kolorem inspirowanym obrazami prerafaelitów. Taką rozwichrzoną fryzurę można było ostatnio zobaczyć u kilku gwiazd i podczas Tygodni Mody. Wygląda lekko i dodaje naturalnego szyku, charakterystycznego dla paryżanek.

Fioletowy Falisty Bob

Fot. L’Oréal Professionnel

Druga najmodniejsza stylizacja sezonu to Fioletowy Falisty Bob. Wiele lat po tym, jak Marilyn Monroe uczyniła go swoją sztandarową fryzurą, Falisty Bob, na który zdecydowało się ostatnio wiele gwiazd i modelek, jest jednym z wiodących trendów na rok 2015. U Nicole Warne uzyskano ten efekt dzięki Hollywood Waves by Tecni.Art, nowemu produktowi, który pozwala fryzjerom uzyskać idealne loki i fale w rekordowym czasie. Fiolet Nicole, podobnie jak miedź Josephine, uzyskano dzięki koloryzacji Majirel i nowym odcieniom Vibrants, nowym, ekstremalnie trwałym odcieniom z bardzo widocznymi pasemkami.

