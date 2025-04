Ciągła ekspozycja na promienie słoneczne i kąpiele w słonej wodzie, nie służą włosom. Na zniszczenia narażone są szczególnie te mocno rozjaśniane i poddawane częstym zabiegom stylizacyjnym.

Podczas każdego wakacyjnego wyjazdu, warto mieć w podróżnej kosmetyczce nawilżający spray do włosów. Błyskawicznie zregeneruje pasma i będziesz mogła go wygodnie używać wszędzie tam, gdzie chcesz. Jednym z naszych hitów jest spray marki Isana. Kosztuje tylko 8,99 zł i kupisz go w każdej drogerii Rossmann.

Spray nawilżający do włosów Anti Frizz Isana w Rossmannie

Ekspresowa kuracja nawilżająca w sprayu ma postać dwufazowej odżywki, która nie obciąża włosów. Natychmiast po zastosowaniu wygładza ich powierzchnię sprawiając, że stają się idealnie gładkie i lśniące.

Spray Isana przeznaczony jest do włosów zniszczonych i suchych - intensywnie pielęgnuje i chroni kosmyki, mające skłonność do rozwarstwiania się i nadmiernego przesuszania. W efekcie włosy stają się bardziej elastyczne oraz zyskują lśniący połysk od nasady, aż po same końce.

Spray zawiera 3-składnikowy kompleks olejowy, w skład którego wchodzi: olej arganowy znany ze swoich drogocennych, regeneracyjnych właściwości, olej babassu polecany szczególnie dla włosów bardzo zniszczonych i suchych oraz olej z pestek moreli, który doskonale nawilża włosy.

Produkt nie wymaga spłukiwania. Dodatkowym plusem jest to, że włosy po jego zastosowaniu nie puszą się ani nie elektryzują i dają się łatwo rozczesywać.

Spray nawilżający do włosów warto stosować codziennie, po każdym umyciu włosów. Warto go również wrzucić do plażowej kosmetyczki i używać zawsze po długich kąpielach słonecznych. Od razu po zastosowaniu włosy odzyskają swój blask i miękkość.

