Znudził ci się twój kolor włosów, a nie chcesz używać farby? Są inne metody, by go zmienić! Możesz delikatnie rozświetlić ich tonację, trochę je rozjaśnić, nadać im inny odcień, albo zafundować sobie kolorowe włosy, których barwa utrzyma się do pierwszego mycia.

1. Spray rozjaśniający włosy

Polecamy go osobom, które chcą delikatnie rozjaśnić włosy. Spryskuje się nim mokre pasma po umyciu (i nałożeniu odżywki) i przeczesuje je szczotką. Preparat stopniowo rozjaśnia i rozświetla włosy, dając efekt naturalnego muśnięcia promieniami słońca. Tak działa, jeśli stosować go z umiarem. Oczekujesz silniejszych efektów? Używaj go częściej, na przykład 3-4 razy w tygodniu, przez 3 miesiące, a wtedy da już bardzo widoczny rezultat.

Spray rozjaśniający włosy to również doskonały wynalazek dla osób, które chcą zrezygnować z farbowania włosów i zachować blond kolor. Spryskuje się nim odrosty i w ten sposób niweluje się kreskę odcinającą odrastający kolor, tworząc łagodne przejście między kolorami.

Jedyna jego wada polega na tym, że kolor blond ma żółtawy odcień. Ale wystarczy zaopatrzyć się w specjalny, fioletowy szampon, by nadać włosom chłodny odcień.

2. Kolorowe spraye do włosów

Dzięki nim możesz błyskawicznie i na krótko zmienić kolor włosów. Spryskujesz nimi pasma, czekasz aż wyschną i gotowe! Co najważniejsze kolor utrzymuje się tylko do następnego mycia, więc jeśli nawet efekt okaże się nietrafiony, szybko będziesz mogła pozbyć się koloru.

Kolor najlepiej widać na włosach rozjaśnionych. Na ciemnych może tylko dawać efekt lekkiej poświaty. Można go aplikować na całe włosy lub na wybrane pasma, można też używać kilku kolorów.

3. Maska koloryzująca

Zawiera zmywalny pigment. Można ją stosować, by wzmocnić kolor lub by go trochę zmienić. Uzyskany kolor utrzymuje się do kilku myć i stopniowo wypłukuje. To jaki kolor otrzymamy, zależy od wyjściowego koloru i stanu włosów.

Maskę nakłada się na umyte i osuszone ręcznikiem włosy. Rozprowadza się ją przeczesując włosy grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami i pozostawia na włosach na kilka minut, a potem spłukuje. Zobacz maski koloryzujące na zdjęciach.

