Niesforne, szorstkie, pozbawione blasku, fruwające we wszystkie strony – brzmi znajomo? Jeśli ty – tak jak wiele innych kobiet – masz problem z puszącymi się włosami, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Możesz je ujarzmić! Jak? Wystarczy, że poznasz przyczyny problemu i postawisz na właściwą pielęgnację.

Reklama

Niesforne włosy? Nie jesteś sama!



Kiedy rozglądasz się na ulicy lub w pracy, wydaje ci się, że tylko ciebie los ukarał tak niesfornymi i trudnymi do okiełznania włosami? To nieprawda. Na puszenie włosów skarży się aż 48% kobiet w Europie (John Frieda, badanie na 1002 kobietach, Francja, 2011). One, tak jak i ty, narzekają, że ich włosy są szorstkie, brakuje im zdrowego blasku, a ułożenie ich w wymarzoną fryzurę graniczy z cudem. Czy zastanawiałaś się, co sprawia, że Twoje włosy się puszą?

Przyczyny puszenia się włosów



Na pewno setki razy zastanawiałaś się dlaczego jedne kobiety muszą codziennie walczyć ze swoimi włosami, podczas gdy inne mogą cieszyć się nienaganną fryzurą? Puszenie się włosów może mieć różne przyczyny.



Niektóre kobiety mają po prostu genetyczną predyspozycję do puszenia się włosów. Ich kosmyki są z natury niesforne i kręcone. Wygładzenie ich i nadanie im wymarzanego kształtu jest nie lada wyzwaniem.



Dla kondycji naszych włosów nieobojętne są też wszystkie zabiegi fryzjerskie, które wykonujemy, np. farbowanie czy trwała. Do puszenia się włosów może przyczynić się także stylizacja na gorąco, a więc suszenie, prostowanie czy kręcenie włosów na lokówkę. To właśnie one mogę niszczyć włosy i sprawiać, że wyglądają na szorstkie i matowe.



Zaskakujące może być też to, że na wygląd naszych włosów może mieć wpływ…. duża wilgotność powietrza. Nic więc dziwnego, że twoje włosy sterczą we wszystkie strony, kiedy pada deszcz, korzystasz z sauny lub gdy jesteś na wakacjach w kraju o wilgotnym klimacie. Promienie słoneczne z kolei wysuszają włosy, co może również prowadzić do ich puszenia się i matowego wyglądu.



Z iloma stwierdzeniami możesz się zgodzić?



Kiedy byłaś małą dziewczynką, pewnie wiele osób mówiło ci, że twoja twarz otoczona burzą napuszonych włosów wygląda uroczo. Jednak potem spędziłaś wiele godzin przed lustrem, próbując odzyskać nad nimi kontrolę. W końcu poznałaś 7 prawd o życiu z puszącymi się włosami:

Do każdej butelki szamponu potrzebuję aż trzech butelek odżywki. Noszę gumkę do włosów na ręce i co najmniej pięć innych w torbie. Jeśli pada deszcz, mam ochotę zrezygnować ze wszystkich swoich planów. Z moich ust nigdy nie padło „Uwielbiam to, co deszcz robi z moimi włosami!” Proces suszenia włosów jest całkowicie nieprzewidywalny – nigdy nie wiem, jaki będzie efekt końcowy! Nie zdziwiłabym się, gdyby większość fryzjerów obawiała się spotkania ze mną i moimi włosami! Szkoda, że nie żyję w latach 80., kiedy napuszone włosy były na topie!

Całe szczęście teraz puszące się włosy to nie koniec świata. Eksperci marki John Frieda stworzyli gamę produktów, dzięki którym twoje włosy – bez względu na to czy są proste, kręcone, krótkie czy długie – przestaną się puszyć i staną się gładkie, lśniące i zdrowe – dokładnie takie, jakich pragniesz.

Poznaj kosmetyki do włosów John Frieda



1. John Frieda Frizz-Ease Szampon i Odżywka Dream Curls

Kosmetyki pomagają zdyscyplinować puszące się włosy i stworzyć idealnie zdefiniowane loki, jak po wyjściu z salonu. Formuła odżywki wzbogacona innowacyjnymi składnikami pomaga wygładzić i zmiękczyć kosmyki. Eliminuje puszenie się włosów, nadając im jedwabistą miękkość.



2. John Frieda Frizz-Ease Odżywka i Szampon Flawlessly Straight

Seria pomaga ujarzmić niesforne kosmyki aż do 24 godzin. Zapobiega puszeniu i sprawia, że kosmyki są idealnie wygładzone i zadbane. Innowacyjna formuła wygładza i zmiękcza włosy, sprawiając, że są łatwiejsze w stylizacji.



3. John Frieda Frizz-Ease Maska do włosów Miraculous Recovery

Odżywcza formuła z mlecznymi proteinami, olejkiem z awokado oraz witaminą E widocznie wzmacnia i wygładza przesuszone włosy, przywracając im jedwabistą miękkość i blask. Regularnie stosowana sprawia, dogłębnie odżywia odwodnione i puszące się włosy.



4. John Frieda Frizz-Ease Serum Original

Serum w mgnieniu oka zapobiega puszeniu się włosów i chroni przed wilgocią. Wygładza włosy i dodaje im blasku, sprawiając, że są jedwabiście miękkie. Dodatkowo chroni kosmyki przed wpływem wysokich temperatur, umożliwiając stworze, perfekcyjnej, wygładzonej fryzury.



5. John Frieda Frizz-Ease Extra Strength Serum

Serum powstało z myślą o kobietach, które codziennie walczą z puszeniem się włosów. Preparat poradzi sobie z nawet najbardziej niesfornymi kosmykami, natychmiast je wygładzając i dodając blasku. Dodatkowo chroni włosy przed wpływem wysokich temperatur, ułatwiając codzienną stylizację.



6. John Frieda Frizz-Ease Pianka do włosów Curl Reviver

Wzbogacona panthenolem formuła zapobiega puszeniu się kosmyków. Nie skleja kosmyków, ułatwiając stworzenie elastycznych loków i fal. Zawiera filtr UV. Dodaje włosom blasku, nie obciążając ich.



7. John Frieda Frizz-Ease Lakier do włosów Moisture Barrier

Szybkoschnący lakier do włosów niezdyscyplinowanych. Nabłyszcza włosy, nie sklejając kosmyków. Zapewniając elastyczne utrwalenie bez względu na pogodę. Zawiera filtr UV.

Reklama

Więcej informacji o kosmetykach John Frieda znajdziesz na facebook.com/JohnFriedaPolska