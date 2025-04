Tempo wzrostu włosów w dużej mierze zdeterminowane jest przez nasze geny, jednak w grę wchodzą też inne czynniki m.in. wiek, hormony, pielęgnacja, dieta, stan zdrowia, lęki, ciąża i styl życia. Średnio rosną ok. 1 cm w ciągu miesiąca, ale jeśli są zdrowe, rosną szybciej.

Niestety, nie ma magicznej mikstury, która sprawi, że włosy urosną nagle 20 cm. Istnieją jednak sposoby, które mogą wspomóc ich wzrost i poprawią kondycję - będą mocne, lśniące i sprężyste.

Spis treści:

Regularny, delikatny masaż skóry głowy to najprostszy sposób na stymulowanie wzrostu włosów. Możesz go robić opuszkami lub specjalnymi masażerami. Zwiększy przepływ krwi oraz pomoże składnikom odżywczym szybciej dostać się do mieszków włosowych.

Chcąc przyspieszyć porost włosów, sięgnij też po wcierkę. W połączeniu z masażem czyni cuda. Możesz kupić gotowy produkt lub wykonać ją samodzielnie w domu np. wcierkę z goździków, na bazie kozieradki lub liścia laurowego. Świetnie działa też żel lniany i amol na włosy.

