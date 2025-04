Jeśli jesteś posiadaczką cienkich włosów mają one tendencje do rozdwajania się. Mogą też się mocno elektryzować. Warto poprawić ich kondycję, odpowiednio je odżywiając.

Reklama

1. Serum i olejki

Co wieczór wcieraj w nie odżywcze serum lub olejek, który wnika do włókien włosa i doda im objętości. Jeśli będziesz to robić regularnie w ciągu klików tygodni powinnaś zobaczyć rezultaty.

2. Delikatne szampony

Z jednej strony cienkie włosy mogą się przetłuszczać z drugiej być bardzo suche. Dlatego myj je delikatnym szamponem zwiększającym objętość. Pamiętaj też żeby nie myć ich w zbyt gorącej wodzie gdyż wtedy będą się jeszcze bardziej przetłuszczać. Do spłukania odżywki najlepiej użyć chłodniejszej wody.

3. Produkty w spreju

Jeśli chcesz nadać im dużej objętości używaj produktów w formie spreju. Zrób przedziałek na środku głowy i spryskaj go sprejem. Następnie podziel włosy na jeszcze dwa przedziałki i powtarzaj aplikację. Jeśli chcesz mieć dużą objętość użyj okrągłej szczotki i wystylizuj włosy.

4. Odpowiednie cięcie włosów

Bardzo istotne jest przy cienkich włosach dobre cięcie. Strzyżone są raczej w jednej linii. Regularne podcinanie pozwala zapobiec rozdwajaniu się włosów na końcach.

Reklama

Zobacz także:

3 fryzury dla cienkich włosów

Jak wzmocnić cienkie włosy

8 trików na większą objętość włosów