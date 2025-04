O tym, że moda zatacza koło nie raz zdążyłyśmy się już przekonać. Z niektórych powrotów cieszymy się ogromnie np. z dżinsowych szortów z wysokim stanem czy czapek z wygiętym daszkiem. Nie da się ukryć, że silne inspiracje latami 90-tymi widać niemal w każdej dziedzinie życia - modzie, urodzie czy urządzaniu wnętrz. Powodem może być tęsknota za latami naszego dzieciństwa (która przypadła właśnie na lata 90-te) - ta teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Zaczęło się od koszul w kratę w stylu Kurta Cobaina i podartych spodni, a stanęło na błyszczących legginsach i... spinkach do włosów w kształcie "żabek". Pamiętacie je? Kilkanaście lat temu nie wyobrażałyśmy sobie bez nich fryzury!

Sprawdź najmodniejsze fryzury na jesień

Każdy trend powraca do nas w nieco zmienionej, odświeżonej formie. Kiedyś spinki były w kształcie motylków i we wszystkich kolorach tęczy, teraz dostają holograficznego połysku albo modnych, skandynawskich wzorów. Znajdziecie je już w większości sieciówek.