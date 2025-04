Spalone włosy najcześciej spowodowane są nieudanymi domowymi eksperymentami - silnym rozjaśnianiem, niewłaściwą dekoloryzacją albo nieumiejętnie przeprowadzonymi zabiegami stylizacyjnymi z użyciem lokówki lub prostownicy.

Reklama

Spis treści:

Spalone włosy są suche, szorstkie, rozdwajają się, a po nieudanych zabiegach koloryzacyjnych z użyciem intensywnych rozjaśniaczy mogą też być nieco gumowe i ciągnące się.

Ich struktura zostaje całkowicie zniszczona. Bardzo często, spalonym włosom, towarzyszy swędzenie i zaczerwienienie skóry głowy.

Spalone włosy po keratynie



Prawidłowo przeprowadzony zabieg keratynowego prostowania włosów przed doświadczonego fryzjera nie niszczy włosów. Problem pojawia się wtedy, gdy skorzystamy z usług niedoświadczonego salonu fryzjerskiego.

Największym zagrożeniem jest nieumiejętnie użyte żelazko fryzjerskie, (zabieg przeprowadzany jest z wykorzystaniem żelazka o bardzo wysokiej temperaturze) co prowadzi do zniszczenia włosów, ich przesuszenia, a nawet przypalenia.

Spalone włosy po rozjaśnianiu

Rozjaśnianie włosów to najczęstsza przyczyna ich złej kondycji. Mamy na myśli domowe eksperymenty, podczas gdy użyjesz za silnego preparatu, niedopasowanego do włosów lub za długo będziesz trzymać go na pasmach.

Istnieje kilka sposobów na to, by przywrócić spalonym włosom elastyczność i miękkość. Niestety, większość z nich wymaga cierpliwości - musisz być przygotowana na to, że efekty nie będą widoczne od razu.

Mocne cięcie

Zacznij od wizyty u fryzjera. Oczywiście, to nie sprawi, że włosy odzyskają swój wygląd sprzed niefortunnych zabiegów, ale przynajmniej pozbędziesz się najbardziej zniszczonych końcówek.

Olejowanie

Olejowanie włosów to jeden z tych zabiegów, które dają najbardziej spektakularne efekty. Do tego jest prosty i niedrogi. Przy spalonych włosach doskonale sprawdzi się olej kokosowy, olej arganowy i olej ze słodkich migdałów. Wszystkie mają zdolność poprawiania struktury włosów od wewnątrz, a do tego zmiękczają je i nawilżają.

Olej nakładaj bezpośrednio na wilgotne włosy lub w połączeniu z ulubioną odżywką. Zabieg stosuj co 3 mycie - 60 minut wystarczy, by cenne składniki zawarte w oleju zadziałały. Dla zintensyfikowania efektów, możesz dodatkowo owinąć włosy folią i założyć ręcznik.

Wcierki

Po rozjaśnianiu skóra głowy jest mocno podrażniona. To powoduje nie tylko dyskomfort - pieczenie i swędzenie, ale również może przyczyniać się do szybszego wypadania włosów.

Świetnie sprawdzą się gotowe, drogeryjne wcierki o działaniu nawilżającym, w swojej ofercie ma takie np. marka Bandi. Przy wyborze odpowiedniego kosmetyku, pamiętaj, by uważnie czytać skład - wcierka nie powinna zawierać alkoholu, który dodatkowo wysusza skórę głowy.

Możesz również sięgnąć po dowolny hydrolat - świetnie sprawdzą się te o działaniu łagodzącym np. różany. Ze spalonymi włosami i suchą skórą głowy dobrze radzi sobie również aloes i pantenol.

Jedwab do włosów i keratyna na spalone włosy



Jedwab wygładza włosy i nadaje im połysk. Wybierając go, sprawdzaj czy na liście składników znajduje się Hydrolyzed Silk Protein - tylko taki jedwab przenika do wewnątrz pasm. Z kolei keratyna hydrolizowana odbudowuje strukturę włosów, nadaje im zdrowy wygląd i utrzymuje odpowiednie nawilżenie.

Zarówno jedwab jak i keratynę najlepiej jest kupować w sklepach fryzjerskich - kosztują kilkanaście złotych i występują w formie półproduktów, które należy dodać do gotowych drogeryjnych masek, odżywek czy szamponów. Oba składniki są silnie skoncentrowane i należy zachować umiar w ich stosowaniu - wystarczy naprawdę odrobina, aby zobaczyć spektakularne efekty.

fot. Adobe Stock

Odpowiedni szampon

Sięgnij po szampon, który przeznaczony jest do włosów rozjaśnianych, farbowanych albo zniszczonych zabiegami stylizacyjnymi - dobrze się sprawdzą wszystkie drogeryjne, które w swoim składzie mają silikony - błyskawicznie poprawią wygląd włosów i sprawią, że będą lśniące i miękkie.

Masaż

Regularnie masuj skórę głowy, zarówno podczas mycia włosów, jak i nakładania odżywki czy wcierki. Masaż poprawia krążenie krwi i przyspiesza przenikanie cennych składników odżywczych do mieszków włosowych. Najlepiej wykonać go po prostu palcami.

Pamiętaj, by do czesania spalonych włosów nie używać plastikowych szczotek - najlepiej sprawdzą się te z drewnianymi ząbkami zakończonymi kuleczką, albo grzebienie o szeroko rozstawionych ząbkach - nie będą dodatkowo podrażniać skóry głowy ani ciągnąć i plątać włosów.

fot. Pielęgnacja spalonych włosów/Adobe Stock, elenavolf

Zrezygnuj ze wszystkich zabiegów stylizacyjnych z użyciem prostownicy, lokówki i gorącego powietrza suszarki, a także produktów do stylizacji - lakierów, żeli i pianek, które mocno przesuszają włosy i skórę głowy.

Nie używaj kosmetyków z dodatkiem alkoholu, ziół (mogą podrażniać skórę głowy i wywoływać alergię) i mocnych detergentów. Nie stosuj również płukanek z octu ani masek z cytryny - zakwaszanie włosów nie domknie łusek, a tylko spotęguje wysuszenie.

Spalonych włosów nie powinno się farbować - obowiązkowo zrezygnuj z rozjaśniaczy nawet, jeśli twój kolor włosów pozostawia wiele do życzenia - kolejne farbowanie zdecydowanie pogorszy ich wygląd. Nie staraj się również uratować ich fioletowymi płukankami - one również przesuszają włosy.

Zadbaj o swoje włosy w lato i przygotuj je na zimą z kosmetykami z SuperPharm. Kod rabatowy natomiast nie pozwoli, abyś przepłaciła!

Reklama

Czytaj także:

Kozieradka na włosy - jak ją stosować?

Olej z czarnuszki na włosy - efekty

Jak stosować siemię lniane na włosy?