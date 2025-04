Sombre na ciemnych włosach tak, jak każde włosy po koloryzacji wymaga solidnej pielęgnacji. W naszej galerii znajdziesz kilka świetnych preparatów, które będą do tego idealne.

Sombre hair - jak to zrobić?

Sombre na ciemnych włosach

W sombre włosy są rozjaśniane tak, by uzyskać jak najbardziej naturalny efekt - perfekcyjnie zrobione powinno wyglądać tak, jakby pasma zostały rozjaśnione przez słońce.

Nasz ekspert, Irek Kłembokowski, edukator KEVIN.MURPHY mówi specjalnie dla nas o tej technice koloryzacji:

Technika Sombre (Soft ombre) w odróżnieniu od ombre daje efekt bardziej naturalny, gdzie ciemniejsze włosy pozostawiamy jedynie przy nasadzie, a resztę – ok. 4/5 długości – rozjaśniamy wielotonowo w jasnym i bardzo jasnym kolorze blond - mówi Irek Kłembokowski z Kevin.Murphy.

- Koloryzacja sombre jest dość uniwersalna i praktyczne niemal każda długość włosów wygląda w niej dobrze - mówi ekspert Kvin.Murphy. - Także długości od wysokiego boba i dłuższe będą dobrze wyglądały w koloryzacji sombre. Jako ekspert od koloryzacji rekomendowałbym wykonywanie każdego rodzaju koloryzacji przez profesjonalistę w salonie fryzjerskim. Jeśli chodzi o rozjaśnienie włosów (co przy sombre jest konieczne!) nigdy nie powinniśmy robić tego sami, na własną rękę. Robiąc to sami w domu możemy:

nadmiernie uwrażliwić i zniszczyć włosy (w salonie zapobiegamy temu dobierając odpowiednie produkty do kondycji włosów oraz stosując zabiegi regeneracyjne, np. Olaplex)

zrobić nierównomierne „plamy” na włosach

zrobić równe, a nie płynne przejście odcieni jeden w drugi (nienaturalny efekt i widoczny kontrast kolorów)

Sombre na ciemnych włosach - podtrzymanie koloru

Ciekawym rozwiązaniem jest dodanie do maski shota z pigmentem do włosów sombre, który dba o kolor włosów. L'Oreal Professionnel proponuje zestaw maska plus shot za 85 zł. Jak to zrobić?

1. Zawartość całego shota (kapsułki z pigmentem) starannie wymieszaj z maska, Blondifier, aż do uzyskania jednolitej, kremowej konsystencji.

2. Aplikuj maskę jako kolejny krok w codziennej pielęgnacji włosów.

3. Nałóż ją na wilgotne włosy i zostaw na 5 minut a następnie spłucz.

