Sombre na ciemnych włosach wygląda niezwykle efektownie. Cienkie, jasne pasemka dodają im blasku i świetlistości. Największa trudność polega na dobraniu odpowiedniego odcienia farby - kolory powinny idealnie stapiać się ze sobą i przenikać tak, by imitować naturalne rozjaśnienie przez promienie słoneczne. Efekt rozjaśnienia powinien przechodzić od najjaśniejszego odcienia na końcówkach włosów do coraz ciemniejszego w kierunku nasady, aż do całkowitego wyrównania koloru na wysokości uszu.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zrobić sombre na ciemnych włosach w domu, komu pasuje, co ile je odświeżać i jak dbać o włosy, żeby efekt utrzymał się jak najdłużej.

W robieniu sombre na ciemnych włosach najważniejsze jest odpowiednie dobranie farb - niestety, ta technika farbowania wymaga więcej niż jednego koloru. Staraj się, by wybrane odcienie były w zbliżonej tonacji - ciepłej lub zimnej. Możesz zdecydować się np. na karmelowe sombre na ciemnych włosach, chłodne sombre na ciemnych włosach lub sombre brąz z blondem.

Najjaśniejsza farba powinna być nakładana około 10-15 centymetrów poniżej nasady włosów. Różnica pomiędzy naturalnym kolorem a rozjaśnionymi kosmykami, powinna sięgać maksymalnie 2-3 tony.

Sombre na ciemnych włosach jest bardzo pracochłonne i niestety, nie zrobisz tego sama - poproś o pomoc mamę lub przyjaciółkę.

Refleksy na ciemnych włosach: jak zrobić w domu i jak poprawnie dobrać odcień? Inspiracje

Jak zrobić sombre na ciemnych włosach w domu? Krok po kroku

Wydziel cienkie pasmo o szerokości około 10 cm, naciągnij i nałóż farbę na wysokości około 15 centymetrów od nasady włosów - im dłuższe włosy, tym niżej powinno zaczynać się rozjaśnianie. Najwyżej powinna być farba najciemniejsza, a najbliżej końcówek najjaśniejsza.

Nałóż farbę na wszystkie partie włosów - pamiętaj, aby pasma były jak najcieńsze, a nakładanie farby nieco nieregularne i przypadkowe - tylko w ten sposób uzyskasz naturalnie wyglądający efekt.

Pasma oddzielaj od siebie folią aluminiową lub spożywczą.

Po około 30 minutach zdejmij folię i umyj włosy.

Sombre na ciemnych włosach powinno się odświeżać co 2-3 miesiące, ale nie jest to konieczne. To jedna z tych koloryzacji, która świetnie wygląda nawet wtedy, gdy mamy długie odrosty.

Czy trzeba myć włosy przed farbowaniem? Odpowiedź eksperta

Sombre pasuje każdemu, działa na każdej długości i teksturze włosów. Dobrze wygląda na krótkich włosach, na włosach do ramion, długich włosach, prostych, cieniowanych, jak i kręconych. Najlepsze efekty uzyskamy robiąc sombre na naturalnie ciemnych włosach.

Koloryzacja ombre jest bardziej wyrazista, opiera się na dużej różnicy w odcieniach. Włosy na górze są znacznie ciemniejsze niż na dole. Farbuje się również większą partię pasm. Koloryzacja sombre natomiast jest delikatniejsza i wygląda bardziej naturalnie. Farbuje się pojedyncze, cieńsze pasemka na kolor jaśniejszy o 2-3 tony od koloru bazowego.

Sombre nie niszczy tak bardzo włosów jak koloryzacja wszystkich pasm. Warto jednak raz na tydzień zafundować włosom odżywczą i regenerującą maskę - wybieraj te do włosów farbowanych lub rozjaśnianych, będą miały najsilniejsze działanie.

Możesz również włączyć do swojej rutyny olejowanie włosów na sucho, olejowanie włosów na podkład lub slugging włosów - te proste, domowe zabiegi głęboko je nawilżą od nasady aż po same końce.

Jak nawilżyć i odżywić suche włosy? Domowe sposoby na regenerację

fot. Maska MAKE ME BIO H&S CARE, cena: ok. 75 zł; Maska 3w1 HYDRATE my HAIR YOPE, cena: 29,99 zł; Maska do włosów regenerująca PANTENE INTENSIVE REPAIR, cena: ok.20 zł; Maska Biovax Prebiotic, cena: ok 24 zł; Maska WELLA PROFESSIONALS, cena: ok. 60 zł

Koloryzacja sombre na ciemnych włosach u fryzjera to koszt od 150 do nawet 450 złotych. Wszystko zależy od długości i gęstości pasma oraz standardu i lokalizacji salonu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.05.2020

