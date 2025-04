Sombre blond to rozświetlająca koloryzacja dla wszystkich blondynek. Można nazwać ją młodszą siostrą balejażu - ociepla włosy „słonecznymi” refleksami i nadaje im zniewalający blask - pasemka zaczynają pięknie odbijać światło i staja się pełne życia. Dobrze wykonana koloryzacja jest bardzo dyskretna i delikatna.

Reklama

Jak wygląda sombre blond?



Optycznie zwiększa objętość cienkich włosów - słabe, wiotkie kosmyki to częsty kłopot naturalnych blondynek.

Nie trzeba biegać do fryzjera co 3-4 tygodnie - odrostów praktycznie nie widać.

Dla kogo jest sombre blond?

Podstawowym celem tej koloryzacji jest uzyskanie efektu odświeżenia fryzury i naturalnego rozjaśnienia. Dlatego najlepiej wygląda na włosach w tonacjach od średniego po ciemny blond.

Sombre blond polecana jest też wszystkim typowo słowiańskim „mysim” blondynkom, których włosy potrafią wpadać w szare tonacje. Rozświetlenie ich koloru włosów ożywi twarz, rozjaśni i odświeży cerę.

Co do długości - sombre to koloryzacja dla włosów długich i półdługich. Jedną z najmodniejszych fryzur ostatniej dekady jest sombre blond bob - włosy sięgające za ucho i rozjaśnione od połowy swojej długości.

Jak wykonać sombre blond?

Niestety, to koloryzacja dość trudna, ale da się ją wykonać w domu z niewielką pomocą mamy lub koleżanki.

Kluczowe jest dobranie odcienia farby - nie może być o wiele jaśniejsza od naturalnego koloru włosów. Jasne kosmyki (o ton, dwa jaśniejsze od włosów) mieszają się z naturalnymi włosami i trudno tak naprawdę stwierdzić, które z nich są „zrobione”. W sombre blond nie widać granic koloru.

Do koloryzacji sombre należy wydzielać bardzo cienkie pasma o szerokości u nasady około 10 cm. Farbę należy nakładać od 3/4 długości włosa i niezbyt równomiernie - raz bardzo delikatnie, raz grubo, aby uzyskać różnej gradacji refleksy.

fot. Adobe Stock

Sombre blond - cena

Jeśli czujesz, że domowe eksperymenty to nie najlepsze rozwiązanie, wybierz się do profesjonalnego salonu (cena takiej koloryzacji to wydatek ok. 150-200 zł na włosach półdługich, ok. 220-350 na długich).

Reklama

Więcej na temat koloryzacji włosów:Zobacz, co warto wiedzieć, zanim zabierzesz się za farbowanie włosów5 odżywek i masek najlepszych do pielęgnacji włosów sombre!