Można nie lubić smaku i intensywnego zapachu cebuli, ale nie można odmówić jej tego, że jest bardzo zdrowa. Jest pełna cennych witamin i minerałów. Znajdziemy w niej m.in. witaminy z grupy B, witaminy A, E i K, fosfor, żelazo, wapń, magnez, cynk. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym oraz przeciwbakteryjnym nie tylko wzmacnia nasz organizm i pomaga szybciej uporać się z przeziębieniem, ale też niesie szereg korzyści dla naszych włosów. Złota główka, a raczej wyciśnięty z niej sok, to naturalny środek na odżywienie pasm.

Surowy sok z cebuli to tanie i skuteczne lekarstwo na wiele problemów związanych z włosami. Oto powody, dla których warto włączyć ten naturalny eliksir to swojej rutyny.

Sok z cebuli na siwe włosy

Sok z cebuli jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy. Systematyczne wmasowywanie go w skórę głowy pomaga zahamować proces siwienia włosów.

Sok z cebuli na wypadanie włosów

Stosowany miejscowo surowy sok cebuli pomoże też w walce z łysieniem plackowatym. Wszystko dzięki wysokiej zawartości siarki, która wzmacnia mieszki włosów i pobudza je do wzrostu.

Sok z cebuli na łupież i przetłuszczające się włosy

Dzięki właściwościom antybakteryjnym, sok cebuli stosowany na skalp leczy choroby skóry głowy i zapobiega infekcjom. Zmniejszy także wydzielanie sebum.

fot. Adobe Stock, fotoduets

Sok z cebuli można wykorzystać na wiele sposobów. Najlepiej zadziała stosowany samodzielnie, w formie wcierki (przepis na sok znajdziesz w dalszej części artykułu). Możesz również stworzyć na jego bazie odżywcze maseczki do włosów. Efekty stosowania soku z cebuli na włosy powinny być widoczne po ok. miesiącu stosowania min. 3 razy w tygodniu.

Maseczka do włosów: sok z cebuli i jajko

1 jajko,

1 łyżek sok z cebuli.

Składniki ubij na gładką masę. Rozprowadź na całej długości włosów i schowaj je pod czepkiem na ok. godzinę. Po tym czasie umyj włosy szamponem. Będą wzmocnione, odżywione i lśniące.

Maseczka do włosów: sok z cebuli i oliwa z oliwek



2/3 łyżki soku z cebuli,

1,5 łyżki oliwy oliwek.

Wymieszaj składniki. Tak przygotowaną mieszankę wmasuj okrężnymi ruchami w skórę głowy i pozostaw na ok. 2 godziny. Następnie umyj włosy szamponem. Zabieg odżywi skórę głowy i pobudzi włosy do wzrostu.

Maseczka do włosów: sok z cebuli i olej rycynowy

2/3 łyżki soku z cebuli,

1,5 łyżki olejku rycynowego.

Wymieszaj i wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na godzinę, po czym dokładnie zmyj. Olejek rycynowy połączony z sokiem z cebuli to jedna z najskuteczniejszych kombinacji na zmniejszenie wypadania włosów.

Przygotowanie soku z cebuli jest bardzo proste i zajmie ci tylko chwilę. Potrzebujesz jednej lub dwóch białych cebul. Wszystko zależy od gęstości i długości włosów.

Sok z cebuli — przygotowanie krok po kroku

Obierz cebulę i pokrój ją na drobne kawałki. Przy pomocy ściereczki muślinowej przefiltruj sok. Świeżo wyciśnięty sok z cebuli przelej do buteleczki z pipetką, atomizera lub strzykawki. Sok należy wykorzystać od razu po przygotowaniu.

Przed zastosowaniem wykonaj test uczuleniowy, aby upewnić się, że nie wystąpią niepożądane reakcje.

fot. Adobe Stock, Piotr

Chcesz włączyć sok z cebuli do pielęgnacji, ale martwisz się, że ten charakterystyczny zapach będziesz czuć przez kilka dni? Mamy dobrą wiadomość - istnieją sposoby, dzięki którym szybko się go pozbędziesz. Jednym z nich jest maska z miodu i soku z cytryny. Jak to zrobić? Łyżkę soku z cytryny i łyżkę płynnego miodu wymieszaj, rozprowadź na włosach i pozostaw na godzinę. Po tym czasie spłucz i umyj włosy szamponem.

Innym, sprawdzonym rozwiązaniem jest solna płukanka. Po zastosowaniu wcierki cebulowej, przed umyciem włosów, spłucz je obficie wodą z dodatkiem z soli.

