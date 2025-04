Zimą często nosimy ciepłe czapki. Niestety, nasze piękne fryzury na tym cierpią. Włosy tracą objętość i stają się przyklapnięte. Są jednak sposoby na to, jak poradzić sobie z tym problemem.

Reklama

1. Duża czapka

Jeśli lubisz czapki, ale martwisz się o swoją fryzurę, możesz nosić luźne czapki, czyli obszerne wełniane czapki typu kaszkiet. Nie chcesz takiej czapki? Najlepszym rozwiązaniem i wyjściem z tej sytuacji będzie... kaptur. Ochroni cię przed śniegiem, ale nie zniszczy fryzury.

2. Starannie susz włosy

Najlepiej swoje włosy spryskaj preparatem na objętość. W drogeriach lub salonach fryzjerskich znajdziesz wiele tego typu produktów - wystarczy, że dobierzesz coś do swojego typu włosów. Aby włosy wydały się bardziej gęste i zachowały objętość, susz je z głową pochyloną w dół. Dzięki temu będą się wydawały bardziej puszyste.

3. Suche szampony

Na rynku mamy wiele suchych szamponów, które będą twoim wybawieniem. Taki preparat błyskawicznie przywróci świeżość włosom, a także pomoże odzyskać ich objętość. Wystarczy rozpylić szampon u nasady włosów, zachowując przy tym odległość 30 cm od głowy. Następnie rozprowadzić i wmasować produkt palcami.

4. Długie włosy mają lepiej

Niestety, ale posiadaczki długich włosów mają lepiej pod tym względem. Po pierwsze - możesz je upiąć w koczek lub spiąć. Po drugie - długie włosy pięknie się prezentują, wychodząc spod czapki i opadając na ramiona. Może się skusisz na damską czapkę z daszkiem i pomponem?

Reklama

5. Dużo odżywki

Jeśli nie lubisz, gdy twoje włosy się elektryzują, wystarczy, że po umyciu nałożysz na nie odżywkę nawilżającą. Możesz też spryskać je sprayem zapobiegającym puszeniu. Nigdy też nie wychodź z domu z wilgotnymi włosami. Mróz może sprawić, że drobinki wody zamarzną, przez co struktura włosa zostanie naruszona, a one same będą się łamać i kruszyć.