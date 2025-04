Blond wciąż na topie! Jasne włosy nigdy nie wychodzą z mody, ale wiosną i latem zyskają jeszcze większą popularność. Kiedy tylko za oknami robi się cieplej, kobiety chętniej farbują pasma na jaśniejsze odcienie.

Jednym z najbardziej pożądanych odcieni jest skandynawski blond (autorką terminu jest specjalistka Harriet Muldoon). Po raz pierwszy świat o nim usłyszał w 2019 roku — był jednym z najgorętszych kolorów sezonu wiosna-lato. Po latach widzimy, że to nie był tylko chwilowy trend. Skandynawski blond rozkochał w sobie miliony kobiet. Nic dziwnego, wygląda świeżo, czysto i naturalnie.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wygląda skandynawski blond, komu pasuje i jak go uzyskać.

Skandynawski blond to bardzo jasne pasma z kremowymi lub maślanymi odcieniami. Nie jest on ani słoneczny, ani rudawy. Nadal bardzo blisko mu do platyny. Wygląda naturalnie i jest bardzo kobiecy.

Na Instagramie nie brakuje inspiracji. Pod hasztagiem #scandinavianblond, znajdziesz mnóstwo zdjęć, które możesz pokazać w salonie fryzjerskim.

Skandynawski blond pasuje do wielu typów urody. Oczywiście najbardziej odpowiedni będzie dla naturalnych blondynek lub szatynek. Dobrze będzie wyglądał zarówno przy jasnych, jak i ciemnych oczach.

Skandynawski blond sprawdzi się też na każdej długości włosów. Najważniejsze, żeby pasma były zdrowe - miękkie, nawilżone i lśniące.

Można to zrobić na dwa sposoby - udać się do salonu fryzjerskiego i oddać się w ręce profesjonalisty lub zrobić koloryzacje w domowym zaciszu.

Jeśli masz już blond włosy w jasnym odcieniu, dużo łatwiej będzie ci osiągnąć ten marzycielski odcień. Zwykle wystarczy zrezygnować ze stosowania preparatów, które wypłukują z włosów ciepłe odcienie. Po kilku dniach od odstawienia fioletowych szamponów i odżywek twoje włosy będą miały lekko żółty ton.

Możesz również użyć farby do włosów np. Schwarzkopf Palette Permanent Naturals Color Creme Go Blonde w odcieniu Skandynawski Blond.

Brunetkom nie polecamy samodzielnego rozjaśniania włosów. Być może potrzebna będzie dekoloryzacja, a to najlepiej zrobi fachowiec.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 17.04.2019.

