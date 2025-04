fot. Fotolia

Silikony w przemyśle kosmetycznym są obecne już od dawna. Znaleźć je można w podkładach, fluidach, kremach do rąk, balsamach i żelach do mycia ciała, a także w kosmetykach przeznaczonych do opalania i po opalaniu, jak również w preparatach przeznaczonych do pielęgnacji włosów.

Od niedawna zaczęto poświęcać wiele uwagi wpływowi silikonów na ciało i włosy człowieka. Dla jednych są złem wcielonym, dla innych – zbawiennym środkiem do codziennej pielęgnacji. A jak jest naprawę i kto ma rację w tym sporze?

Reklama

Czym są silikony?

Silikon to produkt, który nie ma koloru ani zapachu. Jego podstawowymi surowcami są metaliczne krzemy oraz kwarce. Początek stosowania silikonów datuje się na lata 50. XX wieku, a więc stosunkowo dawno.

Powszechnie używa się ich do: szamponów, odżywek, środków ułatwiających stylizację i pielęgnację włosów – słowem: do kosmetyków, których celem jest wygładzenie łuski i ujarzmienie puszących się kosmyków. Podstawowym atutem silikonów jest błyskawiczny efekt, który jest najbardziej zauważalny na włosach suchych, zniszczonych, osłabionych i pozbawionych blasku. Preparaty z silikonami bardzo pozytywnie wpływają na grubość łodygi włosowej.

Jak rozpoznać silikony w składzie kosmetyków?



Jeśli chcemy sprawdzić, czy dany kosmetyk ma w składzie silikony, wystarczy, że sprawdzimy jego etykietę – nazwy silikonów kończą się następującymi przyrostkami:

-siloxane,

-silanol,

-silicone,

-methicone.

Pierwszym użytym silikonem był dimethicone. Na początku używano go wyłącznie pod postacią odpornego na wodę oleju, którego cechą charakterystyczną była wysoka lepkość. Z upływem czasu zauważono, że wzbogacanie kosmetyków o tą właśnie substancję sprawiło, że w błyskawicznym tempie poprawiła się ogólna kondycja włosów.

Zalety i wady stosowania kosmetyków z silikonami

Po użyciu szamponu lub odżywki z silikonem niemal natychmiast zauważymy, że włosy stały się gładkie i miękkie w dotyku, łatwiej się rozczesują i błyszczą. Silikony nie powodują podrażnień i uczuleń, a dodatkowo nie obciążają włosów i ochraniają je przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, np. przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Z tego też powodu stanowią nieodłączny element kosmetyków do pielęgnacji włosów po kąpielach i seansach słonecznych.

Silikony w kosmetykach do włosów pełnią więc rolę ochronną – chronią nie tylko przed słońcem, ale również przed ciepłem z prostownicy, suszarki czy lokówki. Efekty ich użycia widać ponadto natychmiast, ponieważ wypełniają łuski zniszczonych włosów.

A jakie są ich wady? Silikony są oporne na wodę. W praktyce oznacza to, że z wielkim trudem można je zmyć.

Ze względu na trudny do pokonania filtr, jaki tworzą na łusce włosa, silikony uniemożliwiają przeniknięcie w głębsze partie włosów cennych dla nich substancji odżywczych, a także pigmentów stosowanych podczas koloryzacji. Dodatkowo częste używanie produktów na bazie silikonów sprawia, że na włosach zalega coraz większa ich ilość, co objawia się nadmiernym ich obciążeniem oraz trudnością w układaniu.

Zobacz też: Co najbardziej niszczy włosy?

Podział silikonów

Silikony można podzielić na rozpuszczalne oraz nierozpuszczalne w wodzie, tzw. dobre i złe. I o ile te pierwsze nie powodują dużych problemów, ponieważ przy każdym myciu z łatwością można je usunąć z włosów, tak w przypadku tych drugich sytuacja przedstawia się o wiele gorzej i tych powinniśmy się wystrzegać.

Aby bowiem usunąć silikony nierozpuszczalne w wodzie z powierzchni włosa i oczyścić łodygę włosową, trzeba użyć silnie działających detergentów mających w składzie siarczany, które nie są obojętne dla kondycji naszych pasm.

Silikony nierozpuszczalne w wodzie



Nazwa INCI:

Cyclomethicone,

Cyclopentasiloxane,

Trimethylsilylamodimethic,

Trimethylsiloxysilicates.

Silikony nierozpuszczalne w wodzie, które możesz usunąć z powierzchni włosów za pomocą łagodnych szamponów:

Nazwa INCI:

Amodimethicone,

Dimethicone,

Dimethiconol,

Beheonoxy dimethicone,

Phenyl trimethicone,

Simethicone,

Trimethicone.

Silikony rozpuszczalne w wodzie



Silikony rozpuszczalne w wodzie to takie, które z łatwością usuniesz z wierzchnich warstw włosów. Nie stanowią większego zagrożenia, są bezpieczne, a ich nawet dłuższe stosowanie nie będzie miało złych skutków podczas farbowania, stylizacji, pielęgnacji czy podczas innych zabiegów fryzjerskich.

Nazwa INCI:

Dimethicone copolyol,

Lauryl methicone copolyol,

Hydrolyzed wheat protein hydroxypropyl polysiloxane,

oraz silikony z PEG w nazwie.

Reklama

Jak rozsądnie korzystać z silikonów?

Aby upewnić się, czy naprawdę potrzebujemy kosmetyków z silikonami, warto umyć głowę, oczyścić ją i przyjrzeć się włosom: jeśli są mocno zniszczone, słabe, matowe, można używać lekkich silikonów w odżywce – aby pasma łatwo się rozczesywały i nie niszczyły się podczas szczotkowania.

Na co dzień starajmy się jednak wystrzegać szamponów czy produktów do stylizacji z silikonami. Dajmy włosom szansę, by mogły odżyć i się zregenerować.

Cały ten proces możemy wspomóc jedynie silikonami stosowanymi na końcówki, np. jedwabiem.

Zobacz też: Jak wybrać dobry szampon do włosów?

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men