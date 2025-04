Mój trzyletni synek ma gęste i grube włosy. Nie obcinam go całkiem na krótko, gdyż nieładnie mu w takich typowo chłopięcych fryzurkach. Problem jednka polega na tym, że ma włosy tak jakby przesuszone, takie siano. Używamy szamponów dla dzieci, ale dobrych marek. Czy powinnam zmienić mu szampon? A może jakiś jedwab do włosów? Czy małe dzieci mogą używać kosmetyków dla dorosłych?

Dorota

Nie można używać dla dzieci obciążających preparatów, pełnych silikonów, przeznaczonych dla dorosłych. W takiej sytuacji radzimy zmienić szampon dla dzieci, dodatkowo dokupić odżywkę dla dzieci. Jeśli to nie pomoże można używać na przemian lekkiej odżywki nawilżającej dla dorosłych z tą dla dzieci. Jej idealny skład to naturalne składniki, minerały. Ważne jest to, aby aplikować odżywkę od połowy długości włosów lub na same końce omijając wrażliwą skórę głowy, która jest narażona na podrażnienia. Proszę nie nakładać masek do włosów. Ograniczyć suszenie włosów, chronić je przed słońcem, podcinać końcówki. Jeśli wystąpi uczulenie proszę odstawić preparaty.

Agnieszka Obstawska - trycholog, badania skóry głowy, zabiegi fryzjerskie

