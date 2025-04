Sauna na włosy to bardzo prosty, ale jednocześnie skuteczny zabieg, który przywraca im miękkość i blask. Dzięki wykorzystaniu wysokiej temperatury i wilgoci, cenne składniki kosmetyków mogą dogłębnie je odżywić i zregenerować.

Reklama

Na czym polega zabieg sauny na włosy?

Sauna na włosy działa podobnie do tradycyjnej sauny, ponieważ wykorzystuje działanie ciepła. Temperatura jednak jest sporo niższa - oscyluje około 40 stopni Celsjusza.

Urządzenie do sauny na włosy wygląda jak duża suszarka fryzjerska. Wysoka temperatura podczas zabiegu rozchyla łuski włosów, dzięki czemu wszystkie składniki zawarte w maskach i odżywkach, wnikają głębiej w ich strukturę, niż przy tradycyjnych metodach pielęgnacji.

Jak wygląda zabieg sauny na włosy?

Zabieg trwa około 20 minut. Zaczyna się od dokładnego umycia włosów mocno oczyszczającym szamponem. Następnie fryzjerka nakłada odpowiednią maskę, odżywkę lub serum. W ich składzie najczęściej znajduje się keratyna (główny budulec włosów) oraz D-pantenol, która wygładza i nawilża włosy.

Gdy zakończona zostanie aplikacja kosmetyku, głowę umieść w saunie przypominającej duża, stojącą suszarkę (urządzenie posiada pojemnik na wodę, która w wyniku wzrostu temperatury zaczyna parować).

Na koniec fryzjerka ponownie myje włosy, ale tym razem łagodnym szamponem i spłukuje go na przemian ciepłą i chłodną wodą.

fot. Adobe Stock

Efekty zabiegu

Sauna na włosy pozwala przywrócić im miękkość, blask i gładkość. Pasma stają się sypkie, łatwo się układają i rozczesują. Należy jednak pamiętać, że z każdym kolejnym myciem, efekt zabiegu będzie coraz mniej widoczny.

Ile kosztuje sauna na włosy?

Cena zabiegu sauny na włosy waha się od 40 do 70 złotych w zależności od miasta i salonu, w którym jest wykonywany. Aby uzyskać trwałe efekty, należy go powtarzać co 3-4 tygodnie. Saunę na włosy możesz również wykonać w domu.

Sauna na włosy w domu

Saunę na włosy możesz wykonać samodzielnie w domowym zaciszu. Potrzebujesz: miski z gorącą wodą, dużej spinki lub plastikowej gumki, która nie wyrywa włosów, grubego ręcznika oraz maski dobranej do porowatości włosów.

Umyj włosy szamponem, rozczesz i odciśnij nadmiar wody ręcznikiem. Na całą długość włosów nałóż maskę, dokładnie wcierając ją w każde pasmo.

Zepnij włosy na czubku głowy. Nachyl głowę nad miską z parująca wodą i przykryj ręcznikiem. Po kilkunastu minutach spłucz maskę letnią wodą. Możesz również wykonać saunę z wykorzystaniem czepka foliowego - załóż go na włosy potraktowane maseczką, owiń cienkim ręcznikiem i puść na nie gorące powietrze suszarki.

Reklama

Więcej o pięknych włosach:

Jak stosować żelatynę na włosy?

Miód na włosy - jakie daje efekty?

Jak działa maseczka z jajka na włosy?