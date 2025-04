Umiejętność ułożenia włosów w kilka minut, i najlepiej tak, żeby w nienagannym stanie wytrzymały więcej niż pół godziny, to nie lada wyzwanie. Zawsze z zazdrością patrzymy na wszystkie vlogerki, które na swoich tutorialach pokazują, jak wykonać najbardziej fikuśne fryzury. Wtedy wydaje się to takie proste! Jedna z nich jednak zmienia podejście do układania włosów.

Sarah Angius to urodowa vlogerka z Holandii. Swoją przygodę z internetem zaczynała 9 lat temu. W tej chwili prowadzi kanał na YouTubie, ma swojego bloga, a na Instagramie ma 3,6 milionów obserwatorów! Dziś jej krótkie, 15 sekundowe oglądają kobiety na całym świecie. W jej eksperckim wykonaniu nawet najbardziej skomplikowany warkocz czy upięcie wydają się bajecznie proste.

Absolutnym hitem holenderskiej blogerki jest instruktażowy film pokazujący jak suszyć i modelować długie włosy, aby osiągnąć spektakularną objętość. Zresztą, zobaczcie same. I wypróbujcie na sobie - to naprawdę proste!