Czy balejaż jest jeszcze modny? Przez kilka ostatnich sezonów odpowiedź na to pytanie była przecząca. Jednak w modzie wszystko szybko się zmienia, a zapomniane trendy znów wracają do łask.

Sand hair to unowocześniona wersja balejażu. Styliści zapowiadają, że będzie to najpopularniejsza koloryzacja nadchodzącego lata!

Sand hair - naturalny balejaż hitem lata 2019

Nowy trend ma niewiele wspólnego z dawnym balejażem. Jest od niego znacznie subtelniejszy. Do jego nowoczesnej wersji stosuje się znane dotychczas techniki farbowania, a motywem przewodnim jest naturalność.

Kolor bazowy powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego odcienia włosów. Może być od niego jedynie o 2-3 tony jaśniejszy lub ciemniejszy. Podobnie ma się sprawa z pasemkami, a w zasadzie refleksami. Powinny wyglądać jakby powstały od muśnięcia słońcem. Ich tonacja musi być dopasowana do koloru wyjściowego. Co więcej, refleksy nie mogą zaczynać się tuż przy skórze głowy. Ważne, by pozostał naturalny „odrost”. Podobnie jak w koloryzacji typu ombre czy sombre.

Sand hair oznacza (z jęz. angielskiego) piaskowe włosy. Efekt końcowy powinien przypominać mieniące się w słońcu ziarenka piasku o różnych odcieniach. To idealna koloryzacja na lato! Nie ma wątpliwości, że będzie jedną z najmodniejszych fryzur nadchodzących miesięcy.

Sand hair - inspiracje z Instagrama

Zastanawiasz się, jak wygląda sand hair? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie, wystarczy zajrzeć do internetu. Nowy trend już jest hitem na Instagramie. Pod hashtagiem #sandhair można znaleźć mnóstwo inspirujących zdjęć blogerek i influencerek z całego świata.

Największym powodzeniem cieszą się przygaszone blondy. Wśród nich wciąż pojawiają się modne popiele i srebro. Nie oznacza to jednak, że to jedyny pomysł na sand hair. Nowy trend nie narzuca żadnej kolorystyki. Ważne, by włosy pasowały do typu urody właścicielki, podkreślały walory jej urody i wyglądały naturalnie.

Sand hair to kolejny przykład mody, która ma za zadanie zwrotu w stronę naturalności. Bardzo nam się podobają wszystkie trendy w duchu body positive!

Skuisz się na nowoczesny balejaż?

