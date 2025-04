Rzeżucha — mała roślina o potężnym działaniu. Korzystnie wpływa nie tylko nasz organizm (m.in. wzmacnia odporność, przeciwdziała anemii, pomaga w problemach z układem moczowym, zapobiega osteoporozie), ale też świetnie sprawdza się w pielęgnacji włosów. Zielone listki są źródłem wielu cennych witamin i minerałów, które poprawiają ich wygląd i wspierają zdrowie skóry głowy. Zawierają witaminy A, C, E i K, witaminy z grupy B, selen, magnez, wapń, żelazo, miedź, mangan, potas, sól i cynk.

Rzeżuchę możemy spożywać bezpośrednio, dodając do sałatek, kanapek lub gulaszu, lub zrobić z niej domowe kosmetyki — wcierkę do włosów i płukankę.

Rzeżucha jest wspaniałym pokarmem dla włosów i skóry głowy. Odżywia je, wzmacnia i regeneruje. Oto wszystkie korzyści, na jakie możesz liczyć, włączając ją do codziennego menu i schematu pielęgnacji.

Rzeżucha na włosy — efekty:

odżywia, nawilża i regeneruje;

stymuluje wzrost włosów;

wzmacnia włosy;

przywraca blask;

zmniejsza wydzielanie sebum;

zapobiega przedwczesnemu siwieniu;

chroni skórę głowy i włosy przez uszkodzeniami UV.

10 imponujących właściwości rzeżuchy. Hoduj ją w domu nie tylko od święta

fot. Adobe Stock, markobe

Z rzeżuchy możesz zrobić wcierkę do skóry głowy, która wzmocni mieszki włosowe lub odżywczą płukankę. Dla najlepszych efektów stosuj je systematycznie 1-2 razy w tygodniu.

Wcierka z rzeżuchy na włosy

Garść listków rzeżuchy zmiksuj z odrobiną wody. Przygotowaną pastę wmasuj kolistymi ruchami lub specjalnym masażerem w skórę głowy, a następnie zmyj letnią wodą.

Płukanka z rzeżuchy na włosy

Składniki do płukanki są takie same - zielone listki i woda. Tym razem zwiększ jednak proporcje np. pół szklanki rzeżuchy i szklanka wody (dopasuj je do długości i gęstości włosów). Zmiksuj i zastosuj na koniec, po umyciu szamponem i odżywce.

WAŻNE: przed zastosowaniem wcierki i płukanki wykonaj próbę uczuleniową.

