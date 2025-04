fot. Fotolia

Serum do rzęs sprawi, że rzęsy będą długie i gęste?



„Chcesz mieć bajecznie długie i piękne rzęsy ? Gęstsze o 60, 70, 80% w rekordowo krótkim czasie? ” – takimi hasłami zachęcają nas producenci bardzo popularnych w ostatnich miesiącach odżywek lub mówiąc inaczej: serum do rzęs , które w zaledwie kilka tygodni mają dodać milimetrów naszym włoskom, podkręcić je, zagęścić i odżywić. Pytanie: jak działają odżywki do rzęs, jaki mają skład i wreszcie którą wybrać? Sprawdzamy z Małgorzatą Rudkowską-Kaluźniak – koordynatorem Drogerii Medicover we Wrocławiu.

Zacznijmy od tego, że odżywki przyśpieszą naturalny wzrost rzęs, wzmacniają je od nasady dzięki czemu włoski stają się długie i mocne. Niektóre formuły zapobiegają również wypadaniu, a także pomagają odzyskać ich witalność po przebytej chemioterapii. A dzieje się tak dzięki aktywnym składnikom w nich zawartych, które, wnikając do cebulek, zagęszczają, przyciemniają i wydłużają rzęsy. Jednocześnie wzmacniają je, odżywiają i chronią. Niektóre z odżywek dodatkowo je nabłyszczają.

Trzeba mieć dużo szczęścia, by trafić na taką odżywkę do rzęs, która spełni nasze oczekiwania w optymalnie krótkim czasie. Oczywiście efekt końcowy uzależniony jest od indywidualnych potrzeb kobiety i jej podatności na poszczególne składniki.

Odżywka do rzęs działa w aktywnej fazie wzrostu włosków, a cały okres żywotności rzęsy wynosi od 100 do 150 dni. W tym czasie następuje pobudzenie ich do wzrostu i dostarczenie im odpowiednich składników.

Zdrowe i mocne rzęsy są bardzo ważne, ponieważ wyłapują i zatrzymują wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które mogłyby dostać się do oka i je uszkodzić.

Co wchodzi w skład odżywek do rzęs?



Najpopularniejszy ze składników to bimatoprost – substancja aktywna, która jest najefektywniejszym związkiem stymulującym wzrost rzęs. Preparaty wzbogacone są również w kwas hialuronowy, który nawilża i wygładza powierzchnię rzęs oraz prowitaminę B5 i witaminę E, które, wnikając we włókno włosków, poprawia ich strukturę i sprawia, że stają się mocniejsze, bardziej elastyczne i lśniące.

Dodatkowo w preparatach pojawia się również niezawodna alantoina, która zapobiega podrażnieniom i zaczerwienieniom. Za bezpieczeństwo stosowania odżywki odpowiadają również roślinne ekstrakty m.in. z tataraku, który działa przeciwzapalnie, nagietka, przyśpieszającego regenerację i lnu, zapobiegającego wysuszaniu skóry, a także inne bezpieczne wyciągi roślinne m. in. palma sabałowa, żeń-szeń, zielona herbata, pszenica, nagietek lekarski, żel z aloesu, które nawilżają, uelastyczniają i dogłębnie wzmacniają rzęsy, co skutecznie ogranicza ich wypadanie.

Do aktywnych składników, którymi chwalą się producenci i laboranci odżywek, należą aktywne nanopeptydy, jak również molekuły aminokwasów – dzięki którym rzęsy stają się dłuższe, grubsze i piękniejsze w rekordowym czasie.

Jeśli jesteśmy posiadaczkami osłabionych, krótkich i prostych rzęs bądź dotknęła nas ciężka choroba – odżywki i serum do stymulacji będą doskonałym rozwiązaniem. Pierwsze efekty będzie widać po około 4 tygodniach, a po całej kuracji (3-6 miesięcy) rzęsy będą rosły jak szalone, zwłaszcza te nowe (tak zwane baby hair na powiekach)!

Jaką odżywkę do rzęs wybrać?



Taką, która szybko i efektywnie działa. Postaraj się wybrać taki preparat, który spełni twoje oczekiwania. Przed zakupem sprawdź skład – powinien być bezpieczny dla oczu i skóry powiek. Porównaj ceny – nie zawsze ta najdroższa odżywka do rzęs jest najlepsza, te tańsze też nie zawsze działają.

Wybierz taki aplikator/pędzelek, który ułatwi ci nakładanie odżywki na rzęsy; nie każdy dostarczy preparat w głąb skóry. Jeśli używałaś eyelinera, poradzisz sobie z nałożeniem kosmetyku pędzelkiem.

Przed pierwszą aplikacją przeczytaj ulotkę – z niej dowiesz się, kto może stosować odżywki do rzęs, a kto nie powinien.

Autor: Małgorzata Rudkowską-Kaluźniak – koordynator Drogerii Medicover we Wrocławiu.