Najlepsze krótkie fryzury dla cienkich i rzadkich włosów to przede wszystkim lekki bob i wszystkie uczesania z wykorzystaniem lokówki albo wałków, które optycznie zwiększą ich objętość. Cienkie włosy wcale nie muszą być jednocześnie rzadkie, jednak często te dwie cechy idą w parze - wtedy warto poświęcić więcej uwagi na ich pielęgnację i stylizację.

Reklama

Spis treści:

Przy cienkich i rzadkich włosach źle wyglądają bardzo ciemne kolory, bo skóra pod nimi przez kontrast jest bardziej widoczna. Z tego samego powodu lepiej unikać intensywnych kolorów, takich jak jaskrawy i platynowy blond. Najkorzystniej wyglądają jasne, ciepłe odcienie, które optycznie dodają włosom objętości. Warto postawić również na trójwymiarowe koloryzacje np. sombre czy modny w ostatnim czasie flamboyage.

Cienkie i rzadkie włosy najlepiej wyglądają jak są krótkie lub sięgają do ramion. Gdy są długie, bardziej przylegają do głowy, a to dodatkowo podkreśla ich brak objętości. Wskazana jest również dłuższa, puszysta i lekko uniesiona grzywka.

Krótkie fryzury na cienkie i rzadkie włosy - zgrabny bob

Fryzura bob sprawdzi się przy każdym rodzaju włosów. W przypadku cienkich i rzadkich włosów, powinna być nie za długa, delikatnie wycieniowana w górnej warstwie albo obcięta zupełnie na prosto.

Bob z grzywką odmładza, optycznie wysmukla i podkreśla rysy twarzy. Komu pasuje?

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Krótkie fryzury na cienkie i rzadkie włosy - delikatne fale i loki

Cienkie włosy zazwyczaj są bardzo podatne na stylizację, warto więc to wykorzystać. Delikatne fale zrobisz za pomocą lokówki, prostownicy lub wałków. Możesz też w lekko wilgotne jeszcze włosy wetrzeć odrobinę pianki albo soli morskiej i wysuszyć włosy, nieco je ugniatając. Dzięki nim włosy będą wyglądały na bardziej gęste

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Wycieniowane krótkie fryzury

Z lekką górą i postrzępioną grzywką, będziesz wyglądać najkorzystniej. Pamiętaj, że krótkie fryzury lubią się z kosmetykami do stylizacji - możesz ją utrwalić lakierem albo dodać nieco artystycznego nieładu za pomocą żelu lub gumy.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Przed suszeniem możesz spryskać włosy u nasady sprayem dodającym objętości.

Susząc włosy modeluj je na okrągłą szczotkę, unosząc pasma do góry lub trzymając głowę opuszczoną w dół, dmuchaj we włosy powietrzem suszarki.

Lekko podsuszone po umyciu pasma, możesz nawinąć na wałki od samej nasady.

Chcesz osiągnąć efekt pofalowania? Susząc włosy spryskaj je lakierem i dmuchając powietrzem suszarki, lekko ugniataj.

Lepiej nie tapiruj pasm , a jeśli już musisz, nie rób tego tuż przy skórze głowy, ale na całej długości.

, a jeśli już musisz, nie rób tego tuż przy skórze głowy, ale na całej długości. Do stylizacji cienkich i rzadkich włosów przyda się też suchy szampon. Spryskaj nim całe pasma, aż po same końce. To je usztywni i pomoże odbić od skóry.

Jak zwiększyć objętość włosów? 9 sprawdzonych sposobów

Dobre cięcie to jedno, a odpowiednia pielęgnacja i stylizacja włosów to drugie. Pamiętaj, by wszystkie kosmetyki stosować zgodnie z zasadą – im mniej, tym lepiej. Nadmiar preparatów jedynie dodatkowo je obciąży.

Czego unikać przy stylizacji cienkich i rzadkich włosów?

Zrezygnuj z kosmetyków wygładzających..

Unikaj szamponów o gęstej konsystencji zawierających silikon.

Bądź ostrożna z olejowaniem. Niektóre oleje mogą dodatkowo je obciążać i sprawić, że będą szybciej się przetłuszczać. Mając cienkie i rzadkie włosy sięgaj po olej lniany, oliwę z oliwek lub olej z orzechów makadamia.

Czego warto używać do stylizacji cienkich i rzadkich włosów?

Postaw na lekkie, nawilżające szampony, które nie obciążą delikatnych włosów. Wybieraj takie, które przeznaczone są do cienkich i rzadkich włosów.

Możesz też sięgnąć po kosmetyki dodające objętości lub pogrubiające włosy.

Stosuj odżywki dodające objętości, ale nie rezygnuj z tych do spłukiwania. By nie obciążyły włosów, nakładaj je w niedużej ilości, tylko od połowy włosów lub na same ich końce i nie trzymaj długo.

Koniecznie zaopatrz się w lekki, nieobciążający lakier, który pomoże utrwalić włosy.

fot. Pianka nadająca objętość Loreal Tecni Art Volume Lift, cena: ok.69zł; odżywka do włosów Pantene Hair Biology, cena: ok. 30zł; szampon Barwa Naturalna z Piwonią, cena: 6,99zł;maska zwiększająca objętość cienkich włosów z ekstraktem z arniki O’Herbal, cena: ok. 25zł; lakier do włosów zwiększający objętość Syoss Volume Lift, cena: ok. 20zł/materiały prasowe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.01.2021

Reklama

Czytaj także:

Fryzury na wesele 2022: inspiracje dla krótkich, półdługich i długich włosów

Modna grzywka na sezon wiosna-lato 2022: 5 największych trendów