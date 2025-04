Na hasło rudy blond, większość z nas od razu ma na myśli intensywnie marchewkowe włosy. Albo nieudaną koloryzację. A tak naprawdę to ciepły blond z miedzianymi i złotymi refleksami.

Rudy blond to najjaśniejsza wersja rudych włosów. Niestety, to jeden z najtrudniejszych odcieni. Po pierwsze dlatego, że pasuje do niewielu typów urody, a po drugie jest niezwykle wymagający w pielęgnacji.

Rudy blond najbardziej pasuje kobietom o ciepłej, ale jasnej karnacji. Pięknie komponuje się z piwnymi i zielonymi oczami oraz piegami. Bardzo ważna jest również oprawa oczu - rudy blond najbardziej współgra z jasnymi brwiami i rzęsami. Taką koloryzację odradza się natomiast brunetkom i ciemnym szatynkom.

Truskawkowy blond - komu pasuje ten modny odcień i jak go uzyskać?

Rudy blond najłatwiej będzie uzyskać naturalnym blondynkom. Jeśli chcesz tylko ocieplić kolor włosów, sięgnij po szamponetkę lub rudą farbę bez amoniaku (nałóż ją jednak na 1/3 czasu wskazanego na opakowaniu).

Jeśli jesteś ruda i chcesz trochę rozjaśnić włosy - skorzystaj z pomocy profesjonalisty. Samodzielne próby mogą zakończyć się katastrofą. Podobnie będzie w przypadku brązowych włosów - aby uzyskać na nich rudy blond potrzebna będzie dekoloryzacja, a dopiero po niej nałożenie docelowego odcienia.

Możesz zdecydować się na jednolitą koloryzację (jasny lub ciemny rudy blond) lub zrobić np. rudy blond ombre, gdzie połowa włosów jest blond, a połowa ruda, balejaż rudy z blondem czy rude pasemka na jasnych włosach. Możliwości masz wiele.

Jeśli chcesz pobawić się w zabiegi koloryzacyjne w domu, na rynku jest sporo farb w kolorze rudego blondu. Przy wyborze odpowiedniego odcienia nie kieruj się nazwą na opakowaniu. Dlaczego? Pod hasłem „miedziany blond" znajdziesz prawdziwą marchewkę.

Jeśli zależy ci na stonowanym rudym blondzie, posługuj się próbnikiem kolorów dostępnym w każdej drogerii. Najczęściej znajdziesz go pod nazwą „karmelowy blond", „cukierkowy blond", „jasny ciepły blond".

Farbowanie włosów w domu krok po kroku: wskazówki, dzięki którym uzyskasz wymarzony kolor

A co, jeśli przesadziłaś i na głowie masz oranżowe pasemka? Sięgnij po fioletowe kosmetyki dla blondynek. Świetnie ochłodzą zbyt mocno rozjaśnione włosy.

Do wyboru masz szampony, maski, odżywki, a nawet spray'e (te działają najsilniej). Znajdziesz je m.in. w ofercie marek John Frieda, Matrix czy Marion.

Rozjaśniane włosy lub te farbowane na rude odcienie wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Rudy pigment szybko się wymywa, więc żeby podtrzymać jak najdłużej pożądany kolor, stosuj odżywki koloryzujące.

Dwa razy w tygodniu funduj włosom maskę regenerującą (obowiązkowo wybieraj te do włosów farbowanych). Nie zapomnij o olejkach, które odżywią końcówki i ziołowych wcierkach i spray'ach, które wpłyną na blask włosów.

Świetnie sprawdzi się też naturalna, domowa płukanka z kwiatów hibiskusa. Jak ją przygotować? Dwie łyżki stołowe suszonych kwiatów zalej gorącą wodą i odstaw na ok. 20 min. Następnie odcedź napar i polej nim umyte, wilgotne włosy. Pozostaw na 30 minut i spłucz letnią wodą.

