Czy wiedziałaś, że rudy kolor, jest najrzadziej spotykanym odcieniem włosów? Może się nim pochwalić tylko 2% ludzi na całym świecie! Być może dlatego zdania na temat jego urody są podzielone - niektóre z nas uważają je za najpiękniejsze na świecie, inne wręcz przeciwnie - cieszą się, że matka natura nie stworzyła ich rudowłosymi.

Naturalna barwa włosów uzależniona jest od zawartości melaniny (ta dzieli się na eumelaninę, od której zależy ton włosów oraz feomelaniny, która nadaje włosom odcień). Włos pozbawiony feomelaniny ma odcień popielaty - wraz ze zwiększeniem jej ilości, odcień staje się coraz cieplejszy, aż po intensywnie rudy.

fot. ONS.pl/od lewej: Amy Adams, Jessica Chastain, Isla Fisher

Jak widać na powyższym obrazku rudy rudemu nierówny. Rudzielce zaczynają się od tych bardzo jasnych, wpadających w marchewkowe odcienie, aż po ciemnorude, niemal kasztanowe.

Weźmy na przykład Amy Adams, która rozjaśniła jakiś czas temu swoje naturalne, mocno rude włosy (w nich też wyglądała rewelacyjnie) - teraz zaliczyć je możemy nawet do ciepłego blondu z rudym wykończeniem. Kolor świetnie współgra z jej jasną karnacją, piegami i niebieskimi oczami.

Jessica Chastain to z kolei przykład klasycznego rudzielca - brzoskwiniowa cera doskonale pasuje do jej zielonych oczu. Kolor włosów jest intensywny, oscylujący między rudościami i czerwieniami.

Rudości u Isly Fisher są zdecydowanie bardziej zgaszone, wpadają w kasztanowe odcienie. Świetnie współgrają z ciemnymi oczami i ciemniejszą karnacją.

Niestety, nie wszystkim. Trzeba bardzo umiejętnie dobrać ich odcień, aby podkreślał urodę i eksponował jej atuty. Rude włosy pasują głównie jasnym karnacjom (kobiety, które mają naturalnie rude włosy, najczęściej mają mleczną skórę). Najlepsze będą jasne odcienie: miedziane, szampańskie, a nawet truskawkowe blondy.

Dziewczyny z oliwkową karnacją dobrze będą wyglądały w ciemniejszych wersjach rudości. Sprawdzą się odcienie kasztanowe, mahoniowe oraz te, wpadające w czerwienie.

Pamiętaj, aby przy wyborze odpowiedniego odcienia kierować się temperaturą barw - chłodne typy urody współgrają z chłodnym odcieniem włosów i na odwrót - ciepłe karnacje z ciepłymi tonami włosów.

Rudy kolor włosów jest niezwykle wymagający. Powinny zrezygnować z niego kobiety o ciemnych karnacjach - całość może wyglądać tandetnie.

Niestety, rudy kolor włosów podkreśla wszystkie niedoskonałości. Odradzamy je tym z was, które nie mogą pochwalić się idealną cerą.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Najprostszym sposobem jest sięgnięcie po kosmetyki stworzone dla... blondynek. Odżywki, maski i szampony rewitalizujące kolor włosów, których przeznaczeniem jest niwelowanie żółtego odcienia (blondynki coś o tym wiedzą) sprawdzą się i u rudowłosych. Niestety - tylko u tych jasnych. Dlaczego? Bo kosmetyki wpływające na odcień włosów działają na zasadzie kontrastu. Fiolet niweluje żółte tony. Jaki więc kolor ochłodzi pomarańczowe tony? Niebieski, ale szamponów i odżywek o niebieskim zabarwieniu na polskim rynku nie ma.

Możesz ratować się wtedy niekonwencjonalnymi metodami. Zabrzmi to dość egzotycznie, ale... wybierz się do sklepu akwarystycznego po preparat pielęgnacyjny zwany błękitem metylenowym (wlewa się do akwariów, aby zahamować wzrost glonów i nadać wodzie ładny kolor). Wiele dziewczyn używa go do neutralizowania rudego odcienia na włosach.

Czy wiesz, że systematyczne płukanie, a nawet mycie włosów w wywarze z kory dębu i orzecha włoskiego przyciemnia włosy nawet o kilka tonów?

Musisz tylko uzbroić się w cierpliwość - włosy przyciemniają się dość powoli, nie spodziewaj się spektakularnych efektów po jednej czy dwóch płukankach. Przy sumiennym płukaniu zmienią odcień na bardziej kasztanowy.

Niestety, nie wszystkie rudowłose cieszą się ze swojego naturalnego koloru włosów i za wszelką cenę starają się go zmienić. Przyciemnienie rudości nie jest takie trudne, ale ich rozjaśnienie już tak.

Jeśli i ty chcesz zamienić się w blondynkę, musisz nastawić się na kilkuetapowe farbowanie. Nie ma szans, by podczas jednej koloryzacji zmienić kolor włosów z rudych na blond.

Farbowanie należy zacząć od dekoloryzacji specyfikiem, który wyciąga z włosów ciemny pigment (najlepiej bez amoniaku, bo najmniej niszczy włosy). Musisz być przygotowana, że włosy po dekoloryzacji wyglądają... bardzo nieatrakcyjnie. Ale to tylko etap - teraz należy nałożyć na włosy wybraną farbę (powinna mieć w nazwie słowo „popielaty" albo „chłodny") lub stworzoną specjalnie mieszankę. Bywa tak, że proces farbowania trzeba powtórzyć.

Nie farbuj włosów więcej niż raz w ciągu jednego dnia - odczekaj co najmniej dwa tygodnie. Jeśli zależy ci na chłodnym blondzie, bardzo prawdopodobne jest to, że będziesz musiała stosować niebiesko-fioletowe płukanki i odżywki.

fot. ImaxTree/AgencjaFree

Aby rudy kolor wyglądał atrakcyjnie, włosy muszą być zadbane - odżywione i błyszczące. Co tydzień funduj im odżywczą maskę regenerującą, a po każdym myciu nakładaj odżywkę (wystarczy na 2-3 minuty).

Wybieraj kosmetyki do włosów farbowanych - zatrzymują w strukturze włosów pigmenty, dzięki czemu włosy dłużej wyglądają jak po wyjściu od fryzjera. Warto zaopatrzyć się w kosmetyki koloryzujące - szampony i maski. Znajdziecie je m.in. w ofercie marki Maria Nila, Revlon i Joanna. Dla podkreślenia blasku włosów stosuj olejki i spraye nabłyszczające.

Nasza rada: aby zachować intensywny kolor na dłużej, spłukuj włosy letnią wodą. Zimno domyka łuski włosów, dzięki czemu zamykasz drogę ucieczki pigmentów.

Czego unikać?

Czerwone pigmenty bardzo mocno reagują na słońce - noś kapelusze i czapki, kup kosmetyki do włosów z ochroną UV.

Dla rudych włosów niebezpieczna jest chlorowana woda (chlor może doprowadzić do zmiany odcienia włosów)

